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12:53

Цивилёв предлагает сделать бесплатным проезд для первоклассников в сентябре

фото ЗакС политика Цивилёв предлагает сделать бесплатным проезд для первоклассников в сентябре

Петербургский парламентарий Алексей Цивилев обратился в комитет по образованию и комитет по транспорту с предложением организовать для петербургских первоклассников бесплатный проезд в общественном транспорте в течение всего сентября.

Дело в том, что первоклашки имеют право на льготы с 1 сентября, однако перед этим необходимо оформить соответствующий проездной - и сделать это можно только в одном офисе на улице Рубинштейна. Перед этим следует взять справку в школе. Документы в офисе начнут принимать 2 сентября, поэтому родители вынуждены будут оформлять проездной в течение всего месяца.

Следует отметить, что на данный момент льготные категории первоклассников (в том числе многодетные семьи и семьи с опекаемыми детьми), которым исполнилось 7 лет, весь сентябрь будут оформлять льготу для того, чтобы пользоваться бесплатным проездом. В связи с этим, в течение всего сентября, пользуясь иногда вынужденно различным общественным транспортом, оплата на эти расходы будет идти из бюджета семьи. Также ребенок будет добираться не только до школы, а еще детских кружков и дополнительных занятий, которые требуются для гармоничного развития. А между тем, сумма денежных средств, которую потратит семья на проезд, может быть значимой для семейного бюджета, пояснил свою инициативу Цивилев.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:55    
Пусть Цавилев на такси оплатит всем перрвоклассникам проезд со своей зарплаты!
Не умно как-то.
Сначала нужно с полковником советоваться, а потом нелепые высказывания делать...

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