ВЦИОМ: Не все россияне могут в верном порядке назвать цвета российского флага

Подавляющее большинство опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения жителей РФ уверены: не знать государственные символы - постыдно, однако безошибочно ответить на вопрос о верном расположении цветов на российском триколоре смогли лишь граждане в возрасте до 45 лет.

"Из всех государственных символов знакомы наибольшему числу россиян цвета российского флага (87%), однако в правильном порядке их смогли назвать 50% наших соотечественников", - делятся социологи результатами исследования, приуроченного к Дню российского флага - празднику, отмечаемому 22 августа.

Чаще всего в правильном порядке располагали цвета россияне в возрасте от 18 до 24 лет (72%), а также граждане, имеющие высшее образование (55%).

Подводя итог исследованию, социологи отметили, что большинство "наших соотечественников придерживаются мнения, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах".