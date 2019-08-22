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13:25

ВЦИОМ: Не все россияне могут в верном порядке назвать цвета российского флага

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Не все россияне могут в верном порядке назвать цвета российского флага

Подавляющее большинство опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения жителей РФ уверены: не знать государственные символы - постыдно, однако безошибочно ответить на вопрос о верном расположении цветов на российском триколоре смогли лишь граждане в возрасте до 45 лет.

"Из всех государственных символов знакомы наибольшему числу россиян цвета российского флага (87%), однако в правильном порядке их смогли назвать 50% наших соотечественников", - делятся социологи результатами исследования, приуроченного к Дню российского флага - празднику, отмечаемому 22 августа.

Чаще всего в правильном порядке располагали цвета россияне в возрасте от 18 до 24 лет (72%), а также граждане, имеющие высшее образование (55%).

Подводя итог исследованию, социологи отметили, что большинство "наших соотечественников придерживаются мнения, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах".

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15:09    
Огонь, вода, пар: вся энергия  уходит в воду, а в итоге получается пар.

14:42    
14-28
Не может он сменить. Горбатого петуха только могила исправит. Или повар. Нет. Фу. Даже 93есть такого противно.

14:28    
13:31 смени ориентацию и перестанешь путать флаг РФ с лгбт.

13:59    
13:48. А если идти сверху, то получится БЕСИК!

13:49    
Всё элементарно просто. Надо идти от основы, от земли, от истоков, снизу - вверх: Красный Голубой Белый, сокращённо КГБ. Не забудешь.

13:31    
Лучше бы вернули КРАСНЫЙ флаг с серпом и молотом!!!!!!!!!! Никто бы никогда не перепутал!!! А то эти полоски...Сразу и не поймёшь чей флаг, какого государства или ЛГБТ...Грустно!

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