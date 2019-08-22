Студента ВШЭ арестовали за пикеты в поддержку фигуранта дела о беспорядках в Москве

Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Артема Тюрина на восемь суток за одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова, который проходит обвиняемым по делу о массовых беспорядках, сообщили в «Апологии протеста».

Тюрину вменяют нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация массового пикета без подачи уведомления) у здания управления МВД по Москве 5 августа. Сторона защиты настаивает, что Тюрин и другие студенты ВШЭ проводили последовательные одиночные пикеты, когда один пикетчик сменял другого.

Суд также постановил уничтожить изъятые у Тюрина плакаты. «Апология протеста» настаивает, что у суда нет таких прав.

Студенты и выпускники ВШЭ решили выходить в пикеты с 5 августа в поддержку Жукова. Последний арестован по делу о массовых беспорядках на несогласованном митинге 27 июля в Москве. За что именно, из материалов дела неясно, упоминается лишь, что он «делал жесты направо», что расценили как управление толпой.

Следственный комитет признал, что на видеозаписи, где студент «дирижирует» толпой, был не Жуков, а другой человек, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката Илью Новикова. При этом следствие решило, что эта ошибка – недостаточный повод отказывать от претензий к студенту, добавил адвокат.