Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:50

В Петербурге могут открыть музей авто, принадлежавших мировым знаменитостям

фото ЗакС политика В Петербурге могут открыть музей авто, принадлежавших мировым знаменитостям

На просторах Северной столицы может появиться новый музей, основными экспонатами которого станут автомобили, некогда принадлежавшие мировым знаменитостям, информирует "Петербургский дневник".

Инициатива принадлежит коллекционеру и главе Азербайджанской национально-культурной автономии Петербурга Вагифу Мамишеву. Площадка, на которой откроется выставка, пока не выбрана.

Всего в коллекции Мамишева порядка 200 редких "экземпляров", среди которых, например, подаренный Юрию Гагарину Lincoln Continental, Mercedes-Benz W136 композитора Исаака Дунаевского и Cadillac Eldorado Biarritz 1958 года выпуска певицы и актрисы Мэрилин Монро.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:55 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем флага России

16:19 ФБК нашел у главы департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 млн рублей

16:12 Амосов выступил за референдумы для решения городских проблем

16:05 Фигуранты дела "Нового величия" опознали секретного свидетеля "Руслана Д." как Родиона Зелинского

16:00 Муниципал: Суд отменил регистрацию независимого кандидата в МО "Сампсониевское"

15:42 Суд оштрафовал москвичку за попытку пристроить котят 3 августа

15:30 Мэрия Москвы не стала согласовывать шествие оппозиции по Тверской улице 31 августа   1

15:16 Муниципал: Кандидатка в мундепы написала заявление на главу МО "Екатерингофский"

15:05 Навальный и ФБК подадут заявление о фабрикации дела об отмывании фондом денег   1

15:02 Амосов: Создание избирательных участков в Псковской области - просто абсурд   2

14:40 СМИ: Беглов передвинул сроки открытия новых станций Фрунзенского радиуса   1

14:21 Медведев не оставляет идеи ввести в РФ 4-дневную рабочую неделю   3

13:50 В Петербурге могут открыть музей авто, принадлежавших мировым знаменитостям

13:37 Муниципал: ГИК отменил запрет ИКМО "Лиговка-Ямская" на распространение агитации

13:30 Студента ВШЭ арестовали за пикеты в поддержку фигуранта дела о беспорядках в Москве   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru