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Новости

14:21

Медведев не оставляет идеи ввести в РФ 4-дневную рабочую неделю

фото ЗакС политика Медведев не оставляет идеи ввести в РФ 4-дневную рабочую неделю

Российский премьер Дмитрий Медведев дал поручение Министерству труда и соцзащиты до конца сентября текущего года изучить возможные последствия и их влияние на отечественную экономику в случае введения в обиход четырехдневной рабочей недели. Ранее он высказал предположение, что это поможет соотечественникам бороться с нагрузками и стрессом.

"Чиновники [до 30 сентября] должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей", - информирует РБК.

В Минтруда отчитались о том, что уже начали прорабатывать вопрос. Некоторое время спустя того, как Медведев впервые озвучил свою идею, в ведомстве заявили, что законодательству РФ не противоречит уменьшение общего числа рабочих дней: ограничения вводятся лишь количество рабчасов в неделе - оно не должно превышать 40.

ФНПР инициативу главы правительства одобрила. В свою очередь россияне восприняли её скептически: среди причин неприятия перехода на четырехдневный график чаще всего граждане называли снижение зарплаты, которое, по их мнению, при таком раскладе будет неминуемым. Еще одна распространенная причина несогласия - возможное снижение объемов производства при сокращении трудодней.

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16:33    
Тунеядец хочет отучить других работать.

15:05    
А в школах для учителей тоже четырехдневка? А медики будут работать по скользящему графику : один разрезал пациента, другой зашил, а третий не в курсе зачем его привезли.
Зачем весь этот идиотизм нужен - кинуть кому-нибудь бабло на "исследования" и освоить его по карманам.

14:27    
Глупость, подлость или вредительство. Но в любом случае пострадает народ. Все на выборы!

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