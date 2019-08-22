Навальный и ФБК подадут заявление о фабрикации дела об отмывании фондом денег

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и руководители организации собираются подать в правоохранительные органы заявление о фабрикации дела об отмывании ФБК денег, поделилась пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Накануне, уточнила она, адвокаты ФБК получили от Следственного комитета первые документы по данному разбирательству. В них, в частности, говорится о том, что сотрудники фонда "получили из неустановленных источников" свыше 75 млн рублей наличными, которые изначально были добыты преступным образом. После это работники, якобы игнорируя данное обстоятельство, зачислили их на счета организации, "осуществив, таким образом, финансирование деятельности" фонда и "завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации".

Ярмыш сообщила, что наличные средства никогда не вносились на счета ФБК, добавив, что СК считает пожертвования незаконным источником финансирования.

ФБК связывает дело с приемом пожертвований в биткоинах, но не фондом, а штабом кампании за выдвижение Навального в президенты России, который является "совершенно отдельным от ФБК юрлицом".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по отмыванию денег ФБК в начале августа. СК считает, что в период с 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности организации, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём.

РБК, ссылаясь на собственные источники, извещал, что главным подозреваемым по делу проходит Леонид Волков. В то же время информаторы издания сообщили, что у российских следователей мало опыта в расследовании дел, связанных с отмыванием биткоинов.