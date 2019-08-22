Амосов: Создание избирательных участков в Псковской области - просто абсурд

Кандидат в губернаторы Петербурга от "Гражданской платформы" Михаил Амосов сообщил на еженедельном брифинге 22 августа, что продолжает борьбу против создания избирательных участков в садоводствах Ленинградской области и в Псковской области, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

"Я направил обращение в Центризбирком по данному поводу. И ситуация странная. В ответе ЦИК говорилось, что Горизбирком имеет право создавать такие участки. И чтобы я не беспокоился. А я как раз очень беспрокоюсь. Однако я знаю, что комиссия ЦИК приедет в Петербург изучить вопрос. Я также знаю, что проверяют заявления избирателей, которых в реальности нет", - сказал Амосов.

Кандидат заявил, что ни один избиратель к нему не обращался с просьбой организовать голосование на "даче".

"У меня в соседнем садоводстве планируют создать целых два избирательных участка. Где заявления, где помещения, зачем целых два участка? К слову сказать, это садоводство, где его руководство не совсем правильно распоряжаается лесными угодьями. И во всем этом я вижу какую-то "мафиозную договоренность", - заявил Амосов.

При этом создание участков в Псковской области, по мнению кандидата, "просто абсурд".

По словам Михаила Амосова, в субботу у него запланирована встреча с главой городской избирательной комиссии Виктором Миненко, на которой кандидат намерен довести свои доводы против создания экстерриториальных участков. "Борьба продолжается", - заключил Михаил Амосов.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 62 "садовых" избирательных участках в Ленинградской области и 15 участках в Псковской области. Это решение объясняют дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей.

Многие раскритиковали это решение, в том числе все кандидаты в губернаторы, кроме врио губернатора Александра Беглова. Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала отказаться от участков в других регионах, однако Миненко дал понять, что ГИК этого делать не намерен. 13 августа стало известно, что эти участки не собираются оборудовать средствами видеонаблюдения – в целях экономии денег.

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