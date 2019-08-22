Мэрия Москвы не стала согласовывать шествие оппозиции по Тверской улице 31 августа

Руководитель Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова уведомила у себя в Facebook, что столичная мэрия в очередной раз отказалась согласовывать заявленное оппозицией шествие по Тверской улице, запланированное на 31 августа.

"Очередной отказ. Причём мы предлагали два варианта, второй - всем известный типовой маршрут по бульварам до проспекта Сахарова. Он вообще обойдён молчанием", - сетует Русакова.

Ранее администрация Москвы не разрешила оппозиционерам митинговать за честные выборы и допуск независимых кандидатов до выборов 24 и 25 августа.

21 августа представители Либертарианской партии уведомили мэрию о намерении устроить 31 августа шествие по городским бульварам.

Между всеми заявителями есть договоренность об объединении повестки в единую в случае, если мэрия согласует хотя бы одну из них.