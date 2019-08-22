Суд отменил регистрацию независимого кандидата в МО "Сампсониевское"

Городской суд 22 августа оставил в силе решение Выборгского районного суда по иску самовыдвиженки в мундепы МО “Сампсониевское” Елены Ермиловой, которая потребовала снять с выборов независимого конкурента Романа Максимова.

- Суд затыкал меня, когда я приводил основные доводы по делу. Прокурор полностью поддержала истца, никак не обосновывая, - написал Максимов, уточнив, что в суд не пришел представитель Горизбиркома.

Максимов ранее выходил в одиночный пикет около Горизбиркома. Кандидат просил ГИК присутствовать в суде и подтвердить свою позицию о том, что нарушений у кандидата нет.

Выборгский районный суд аннулировал регистрацию самовыдвиженцев Романа Максимова, Натальи Бариновой, Виктор Виленского, “яблочников” Тимофея Петрова и Константина Кретинина якобы из-за ошибок в документах.

Максимов вместе с Бариновой и кандидатом от “Яблока” в конце июля были задержаны полицией из-за нарушения правил проведения акции. Участники выборов в знак протеста против нарушений при приеме документов в ИКМО «Сампсониевское» стали непрерывно переходить дорогу у администрации Выборгского района, мешая дорожному движению