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Муниципал

16:00

Суд отменил регистрацию независимого кандидата в МО "Сампсониевское"

фото ЗакС политика Суд отменил регистрацию независимого кандидата в МО "Сампсониевское"

Городской суд 22 августа оставил в силе решение Выборгского районного суда по иску самовыдвиженки в мундепы МО “Сампсониевское” Елены Ермиловой, которая потребовала снять с выборов независимого конкурента Романа Максимова. 

- Суд затыкал меня, когда я приводил основные доводы по делу. Прокурор полностью поддержала истца, никак не обосновывая, - написал Максимов, уточнив, что в суд не пришел представитель Горизбиркома. 

Максимов ранее выходил в одиночный пикет около Горизбиркома. Кандидат просил ГИК присутствовать в суде и подтвердить свою позицию о том, что нарушений у кандидата нет. 

Выборгский районный суд аннулировал регистрацию самовыдвиженцев Романа Максимова, Натальи Бариновой, Виктор Виленского, “яблочников” Тимофея Петрова и Константина Кретинина якобы из-за ошибок в документах.  

Максимов вместе с Бариновой и кандидатом от “Яблока” в конце июля были задержаны полицией из-за нарушения правил проведения акции. Участники выборов в знак протеста против нарушений при приеме документов в ИКМО «Сампсониевское»  стали непрерывно переходить дорогу у администрации Выборгского района, мешая дорожному движению

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