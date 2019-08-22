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16:05

Фигуранты дела "Нового величия" опознали секретного свидетеля "Руслана Д." как Родиона Зелинского

фото ЗакС политика Фигуранты дела "Нового величия" опознали секретного свидетеля "Руслана Д." как Родиона Зелинского

Абсолютно все фигуранты дела "Нового величия" опознали засекреченного информатора спецслужб "Руслана Д." как человека по имени Родион Зелинский, пишет "МБХ медиа", ссылаясь на информацию, озвученную во время последнего заседания суда адвокатом Максимом Пашковым.

Сторона защиты уверяет, что "Руслан Данилов" в миру является программистом Родионом ("Раду") Зелинским. Паспорт, выданный на имя Руслана Д. - подделка, утверждают адвокаты, заявляя, что он - агент спецслужб.

В качестве доказательств они привели обнаруженную в интернет информацию о Зелинском: в частности, его резюме и ссылки на соцсети.

"Таким образом, мы имеем дело с полицейской провокацией в отношении подсудимых. Запрещается провоцировать на совершение противоправных действий каким-либо образом лиц, в отношении которых ведется разработка. Действия, произведенные в результате полицейской провокации, не содержат состав преступления", - утверждают адвокаты.

Ранее о том, что "Руслан Д." на самом деле может являться Родионом Зелинским, который работает на ФСБ, сообщили "Грани.ру" и "Дождь". 

В материалах дела присутствует распечатка переписки арендодателя помещения, в котором собирались фигуранты разбирательства, Юлии Кунициной с мужчиной по имени "Раду Владимирович З." Его телефонный номер адвокаты нашли в резюме инженера-программиста Родиона Зелинского. Он якобы является гражданином Молдавии, однако проживает в РФ.

На допросе Куницина рассказывала, что после возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов "Нового величия" сотрудники ФСБ просили её не разглашать сведения о том, кто передавал ей деньги за аренду. Однако исходя из банковских документов, деньги за ренту свидетельнице переводил некто анонимный, а также Светлана Викторовна К. и Родион Владимирович З. Примечательно, что последний в выписке из банка фигурирует под именем "Раду З.". Позднее в банке назвали это обстоятельство "технической ошибкой".

Напомним, всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и несколько раз встречались офлайн. Примечательно, но две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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