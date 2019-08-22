Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

17:35

Дмитриева обратилась в прокуратуру по факту отказа СК заводить дело на избившего кандидатку в мундепы "Ульянки" полицейского

фото ЗакС политика Дмитриева обратилась в прокуратуру по факту отказа СК заводить дело на избившего кандидатку в мундепы "Ульянки" полицейского

Руководитель фракции Заксобрания Партия роста Оксана Дмитриева обратилась к главному петербургскому прокурору Сергею Литвиненко с просьбой пояснить, отчего правоохранители не стали возбуждать уголовное дело в отношении полицейского, избившего кандидатку в депутаты МО "Ульянка" Елену Кондрашову.

Как пишет в обращении Дмитриева, ссылаясь на сообщения в СМИ, 16 августа появилась информация о том, что участковый Семенов И.В., работающий в ОП №8 по Кировскому району, применил силу к раздававшей агитлистки Кондрашевой Елене. После этого женщина вызвала себе скорую, которая доставила её горбольницу №26, где ей диагностировали закрытую травму живота. После врачей Кондрашова отправилась писать заявление на участкового по месту его работы. Однако после проверки СК по Кировскому району решил в возбуждении дела ей отказать.

"Прошу вас проверить законность и обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела, провести проверку законности действий сотрудника полиции Семенова И.В. В случае необходимости принять меры прокурорского реагирования", - просит Дмитриева Литвиненко.

Ранее "Интерфакс" писал, что врачи, обследовавшие женщину, якобы не обнаружили у неё следов насильственного характера.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:55 Смольный нашёл новый участок под храм, который должен был появиться в парке Малиновка

20:35 Суд не стал продлевать арест Навальному из-за его вынужденной госпитализации

20:25 "No comments": Художник "вывесил" на Миллионной российский флаг в виде тюремной решетки

20:15 РБК: Москва и Киев согласились на обмен заключенными по схеме "33 на 33"

19:50 На Мытнинской открылся обновленный по проекту петербурженки сквер

19:30 Школьникам привьют основы сексуального воспитания и расскажут о вреде наркотиков   2

19:07 Муниципал: Защитники прав избирателей подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов в мундепы

19:01 Президент Финляндии поделился, о чем дискутировал с Путиным во время застолья

18:55 В Купчино закончилось время «Ч»

18:49 Суд оставил иск метрополитена Москвы к оппозиционерам без движения из-за недочетов

18:25 Таксомоторная компания тоже хочет засудить столичных оппозиционеров

18:24 Песков об идее Трампа купить Гренландию: Мы таким международным шопингом не занимаемся   5

18:15 "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги" не предоставили в суде доказательств убытков, причиненных им оппозицией

18:00 Студенты хотят провести в Москве митинг против политического давления на вузы и учащихся   6

17:35 Муниципал: Дмитриева обратилась в прокуратуру по факту отказа СК заводить дело на избившего кандидатку в мундепы "Ульянки" полицейского

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru