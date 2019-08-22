Дмитриева обратилась в прокуратуру по факту отказа СК заводить дело на избившего кандидатку в мундепы "Ульянки" полицейского

Руководитель фракции Заксобрания Партия роста Оксана Дмитриева обратилась к главному петербургскому прокурору Сергею Литвиненко с просьбой пояснить, отчего правоохранители не стали возбуждать уголовное дело в отношении полицейского, избившего кандидатку в депутаты МО "Ульянка" Елену Кондрашову.

Как пишет в обращении Дмитриева, ссылаясь на сообщения в СМИ, 16 августа появилась информация о том, что участковый Семенов И.В., работающий в ОП №8 по Кировскому району, применил силу к раздававшей агитлистки Кондрашевой Елене. После этого женщина вызвала себе скорую, которая доставила её горбольницу №26, где ей диагностировали закрытую травму живота. После врачей Кондрашова отправилась писать заявление на участкового по месту его работы. Однако после проверки СК по Кировскому району решил в возбуждении дела ей отказать.

"Прошу вас проверить законность и обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела, провести проверку законности действий сотрудника полиции Семенова И.В. В случае необходимости принять меры прокурорского реагирования", - просит Дмитриева Литвиненко.

Ранее "Интерфакс" писал, что врачи, обследовавшие женщину, якобы не обнаружили у неё следов насильственного характера.

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