Студенты хотят провести в Москве митинг против политического давления на вузы и учащихся

Несколько студенческих объединений – независимый журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ, профсоюз «Университетская солидарность» и группы поддержки студентов-политзаключенных Егора Жукова и Даниила Конона – подали в мэрию Москвы заявку на митинг в поддержку студентов-политзаключенных, передает «Новая газета».

Митинг носит название «Свободу студентам, свободу университетам», заявленная численность – 3 тысячи человек. Организаторы хотят провести акцию 30, 31 августа или 1 сентября у памятника Циолковскому на ВДНХ, на проспекте Сахарова или Хохловской площади.

По словам представителей инициативной группы, это будет первый митинг за долгое время, посвященный проблемам университетов России. Основными темами станут студенты-политзаключенные и политическое давление на университет, преследования по политическим причинам в вузах, цензура в академической среде и социальное положение студентов и сотрудников университетов. Особый акцент организаторы хотят сделать на поддержку студентов, преследуемых из-за политических убеждений, в том числе – фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.

Планируется, что на митинге выступят сотрудники вузов, представители российских студенческих организаций и групп поддержки студентов Егора Жукова (ВШЭ), Даниила Конона (МГТУ им. Баумана), Валерия Костенка (РГУ им. Косыгина), выпускника МФТИ Айдара Губайдулина и аспиранта МГУ Азата Мифтахова.