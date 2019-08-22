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18:00

Студенты хотят провести в Москве митинг против политического давления на вузы и учащихся

фото ЗакС политика Студенты хотят провести в Москве митинг против политического давления на вузы и учащихся

Несколько студенческих объединений – независимый журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ, профсоюз «Университетская солидарность» и группы поддержки студентов-политзаключенных Егора Жукова и Даниила Конона – подали в мэрию Москвы заявку на митинг в поддержку студентов-политзаключенных, передает «Новая газета».

Митинг носит название «Свободу студентам, свободу университетам», заявленная численность – 3 тысячи человек. Организаторы хотят провести акцию 30, 31 августа или 1 сентября у памятника Циолковскому на ВДНХ, на проспекте Сахарова или Хохловской площади.

По словам представителей инициативной группы, это будет первый митинг за долгое время, посвященный проблемам университетов России. Основными темами станут студенты-политзаключенные и политическое давление на университет, преследования по политическим причинам в вузах, цензура в академической среде и социальное положение студентов и сотрудников университетов. Особый акцент организаторы хотят сделать на поддержку студентов, преследуемых из-за политических убеждений, в том числе – фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.

Планируется, что на митинге выступят сотрудники вузов, представители российских студенческих организаций и групп поддержки студентов Егора Жукова (ВШЭ), Даниила Конона (МГТУ им. Баумана), Валерия Костенка (РГУ им. Косыгина), выпускника МФТИ Айдара Губайдулина и аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

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18:37    
Студенты должны учиться, получать знания по будущей профессии, а не по митингам антироссийским шастать! Надо студентов-русофобов мгновенно отчислять из вузов за подрывную работу против Отечества!

18:26    
Давно пора студентам выходить и защищать себя. Едро везде и всех гнобит. Подрывную работу ведет сама власть в РФ и ее любимая партия ЕР. Нечего на зеркало пенять коль рожа крива. Почему людей преследуют на учебе или на работе, если посетил митинг, даже санкционированный? Конституцию РФ читай, бездарь безмозглый ( 18:14)

18:14    
Подрывная работа по развалу России идёт строго по лекалам ЦРУ...Теперь студенчество поднимают на бунты, как в Киеве осенью 2013г.

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