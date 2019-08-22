Член ГИК Дмитрий Краснянский о «коллективном Макарове», упразднении ИКМО и «дачных» участках

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии или, как он сам себя называет, «официально объявленный черт» Горизбиркома Дмитрий Краснянский рассказал ЗАКС.Ру об ангажированности ИКМО, необходимости их ликвидировать и виновных в скандалах муниципальных выборов. Также Краснянский пообещал, что фальсификаций на «дачных» участках в Псковской и Ленинградской областях не будет.

«Дикий метеоризм»

- Непосредственная задача Санкт-Петербургской избирательной комиссии – организация выборов губернатора. Какие проблемы возникли во время этой кампании?

- Проблема, на самом деле, всего одна, связанная с подозрениями неких лиц – это экстерриториальные участки. Что с одной стороны – от ЦИКа, что с другой стороны –от определенной части общественности, происходит просто дикий метеоризм по поводу этих участков. Люди свято убеждены в том, что там будут какие-то фальсификации. Я могу сейчас даже на какое-то время стать бабой Вангой и предсказать, что будет. 8 сентября там пройдет абсолютно спокойное голосование. Думаю, с не очень большим числом избирателей, потому что на сегодняшний день подано порядка шести тысяч заявлений только – “много” там можно нафальсифицировать, конечно… Это будет 8 сентября, а 9 сентября все, от определенной части общественности до Центральной избирательной комиссии, скажут, что только благодаря им у нас не случились массовые фальсификации на этих участках. Никто даже не вспомнит, что фальсификаций никто вообще-то не собирался делать. Но все скажут, что «только благодаря нажиму ЦИКа и тому, что оппозиция у нас выступила единым фронтом, не дали проклятому Горизбиркому нафальсифицировать во Пскове голоса избирателей». Вот 100%, я уверен, что так и будет. Потому что крыть им будет нечем. Ребята, кто вообще вам говорил, что фальсификации будут? Это ведь основано только на их вере, «что там что-то накосарезят».

- С кем Горизбирком советовался и консультировался перед созданием экстерриториальных участков?

- С Москвой, с Московской областью. Выясняли, как это, что это. У нас была создана рабочая группа, мы собирались каждый понедельник, приезжали и с Московской области. Уже где-то по прошествии месяца заседаний рабочей группы [председатель Центральной избирательной комиссии] Элла Александровна Памфилова сказала: «А нам эта тема не понравилась. Она бесперспективна». Может быть… Проверим, закон нам дозволяет. Конечно, советовались и консультировались. Что мы сами всё придумали? Нет, мы ничего сами не придумывали.

- От кого Горизбирком получил адреса, подходящие для экстерриториальных участков?

- Непосредственно от управления по садоводствам получали. Мы же и объезжали. ТИКи ездили. Я сам ездил по Ломоносовскому району, смотрел, где можно, а где нецелесообразно открывать участки. И, действительно, где-то есть уже готовое помещение для голосования, а где-то стоит сарай, в который и войти-то сложно. Писали, что нецелесообразно в этом случае.

- В Псковскую область кто-то ездил?

- Ездили и в Псковскую область.

- То есть Горизбирком самостоятельно перепроверял все адреса?

- И самостоятельно проверял, и с помощью Псковской областной избирательной комиссии. Естественно, они на своей территории лучше знают, где можно разместить участок. Много избирателей и в Новгородской области, и в Карелии. Но там областные комиссии сказали: «Нет, мы не будем вам здесь помогать – сами, если хотите». Но самим невозможно справится, поскольку, не зная территории, не зная даже, куда ехать, что мы там можем? Псковская область пошла навстречу – проведем такой эксперимент. Если это окажется нецелесообразным или неэффективным, то просто попросим Законодательное собрание исключить эту норму из закона Санкт-Петербурга, чтобы не возвращаться к этой теме. Но всё покажет 8 сентября.

- То есть экстерриториальные участки точно будут? Какова вероятность, что Горизбирком их отменит?

- Там, где есть заявления избирателей, хоть одно, мы отменить не можем.

- Почему за экстерриториальные участки отвечает ТИК №23?

- Вот решили - определить её. Мы могли любую комиссию выбрать. Я 23-ю не курирую, поэтому не могу сказать, почему именно её выбрали. Не знаю. А вот, например, 15 – это моя, Кронштадт, там небольшое число избирателей, то есть им можно дать экстерриториальные участки.

- Расскажите, как проходит информирование петербуржцев о предстоящих выборах? На президентских выборах всех оповещали по СМС, в этом году так же?

- СМС-рассылки не будет, это достаточно дорогое удовольствие, но мы изготовим приглашение избирателям с указанием времени и места. По каждому участку люди получат их в почтовые ящики. Возможно, в подъездах будут объявления. У нас есть программа по информационно-разъяснительной деятельности, и она реализуется успешно.

- Некоторые скептически настроенные эксперты считают, что в интересах Смольного и «Единой России» будут «сушить» явку с помощью минимального информирования горожан о выборах. Как можете это прокомментировать?

- Никак не могу прокомментировать. Явка зависит даже от погоды. Вот будет 8 сентября ливень, плохая погода, ветер или ещё что-нибудь, явка будет ниже. Будет прекрасная погода – явка будет выше. И здесь никак её не «засушить». Можно всё обвешать плакатами, заехать в ухо каждому избирателю, что аж из утюга ему будут говорить, что у нас выборы, и явка в результате будет такой же. Потому что здесь ещё есть такое понятие: перебор. Когда человека достали уже с этим и он говорит: «Из принципа не пойду». Такое тоже бывает. Специально «сушить» явку никто не собирается. Нам выделили деньги, «суши» не «суши», мы эти деньги должны потратить. В том числе на информационно-разъяснительную деятельность. Каким образом ещё можно «сушить»? Только бегать к избирателям и говорить: «Не ходите на выборы». Тоже этим никто не занимается. Я здесь с экспертами, честно говоря, не очень согласен.

Ещё не забывайте, что у нас одновременно проходит муниципальная кампания. И муниципалы тоже себя рекламируют. Там никто, мне кажется, и слова не говорит о том, что явку «сушат». Уж по муниципальной у нас шума здесь больше, чем нужно, мне кажется. Тот человек, который идет голосовать за муниципалов, не скажет: «За губернатора не буду». Получит два бюллетеня и их опустит в ящик. Здесь сама кампания играет на явку: муниципальная добавляет явку и на губернаторские выборы.

Нет ИКМО – нет проблем

- В муниципальной кампании возникали свои проблемы, можете их перечислить?

- Муниципальные выборы сами по себе являются проблемой. Здесь мы находимся в совершенно ужасном положении, поскольку мы четко понимаем, что от такого понятия как избирательная комиссия муниципального образования необходимо избавляться вообще. Не должно их быть в Санкт-Петербурге. С другой стороны Федеральный закон требует их создания. Можно передать полномочия в территориальные комиссии, но тогда они не справятся. В случае совмещения выборов у нас может быть на одной территориальной комиссии помимо полномочий по выборам губернатора ещё 11 полномочий ИКМО. Например, Курортный район, где 11 муниципалитетов. Они просто физически не способны справиться и переварить такое количество кандидатов, такое количество кампаний.

Поэтому мы вышли с предложением, которое поддержано администрацией Санкт-Петербурга, Законодательным собранием и предварительно Центральной избирательной комиссией, об увеличении числа территориальных комиссий в Петербурге. Дело в том, что нагрузка на один ТИК по числу избирателей у нас в 4 раза выше, чем на Северо-Западе, и в 2,2 раза больше, чем в Москве. Если нам дадут сделать такую же нагрузку хотя бы как в Москве, 56 тысяч избирателей на ТИК, это будет больше 60 ТИКов вместо 30. Мы тогда готовы взять на себя функции ИКМО, и проблем просто не будет. Будут жалобы, это понятно, но их будет не 3 тысячи только на периоде регистрации, а, дай бог, их будет штук 50. И тогда, естественно, никаких проблем с муниципальными выборами у нас точно не будет.

- Можете всё же перечислить возникшие проблемы?

- Недостаточная компетентность ИКМО, ангажированность ИКМО, отсутствие единого управления системой избирательных комиссий. Когда мы, принимая решения, пишем, что вы, ребята, должны зарегистрировать кандидатов, а они не регистрируют. Всё это возвращается нам. Неуправляемость, некомпетентность, ангажированность – вот это три кита.

- В чем причина возникновения этих проблем?

- Причина в том, что у нас, по сути дела, ИКМО проводит одну кампанию за всё время своего существования. При этом, почти все они являются муниципальными органами, юридическими лицами, а председатель получает зарплату. Зарплату он получает из местного бюджета. Вот человек, получая зарплату из местного бюджета в течение пяти лет и работая только три месяца в течение этих пяти лет – это же шикарная работа – он же понимает, что не зря же ему зарплату платят, надо как-то отрабатывать. Это моё личное мнение, это не мнение комиссии.

- Насколько проблемы, которые возникли в эту кампанию, перекликаются с проблемами муниципальных выборов 2014 года?

- Всё произошло то же самое. В 2014 году у нас было досрочное голосование. К нему было много нареканий. И, в основном, результаты делались в период досрочного голосования. Привезли своих бабулек, бабульки вышли, досрочненько проголосовали – результаты получены. Кроме этого, было всё то же самое, что происходило сейчас. Закрывали двери перед кандидатами, кандидаты не могли сдать документы, выстраивались «фейковые» очереди – всё это было и на прошлых выборах в 2014 году, но в меньшей степени, поскольку было досрочное голосование. Теперь досрочного голосования нет, остался только один метод: очередь, не пустим, бумажки потеряем, ещё чего-нибудь. А так, в принципе, ничего нового не изобретено.

- Как решить эти проблемы?

- Я уже говорил: ликвидировать ИКМО. Избирательные комиссии муниципальных образований в Санкт-Петербурге не нужны. Они нужны в Ленинградской области, где большие районы, где район является муниципалитетом, а под ним ещё куча муниципалитетов, где также могут формироваться ИКМО. Но у нас в городе, где существуют внутригородские муниципальные образования, создание ИКМО, на мой взгляд, нецелесообразно, во-первых. И, во-вторых, это дорого, нужно платить деньги. Зачем платить деньги людям, которые работают три месяца в пять лет? Я не понимаю. И оттуда вытекает много проблем, связанных как раз с воспрепятствованием всем, кроме своих.

- Проблемы возникли и в некоторых ТИКах. Не думаете, что вы ликвидируете ИКМО, а всё будет повторяться в территориальных комиссиях?

- Нет. Дело в том, что ИКМО от нас юридически не зависит. Зарплату они от нас не получают. Председателя ИКМО мы уволить не можем. То есть мы для них, как кто-то сказал, параллельная структура. Что такое ТИК? Это государственный орган, который формируем мы, председателя назначаем мы. Снять председателя в соответствии с законом мы можем в любое время. Поэтому подобного, как с ИКМО, повториться не может.

- Что сейчас делать с теми председателями ИКМО, которые препятствовали подаче документов или не регистрировали кандидатов?

- А ничего мы с ними сделать не можем. Абсолютно ничего. Уволить не можем, вывести из состава комиссии не можем, отменить выборы, даже если они проведены с дикими нарушениями, тоже не можем – не имеем права.

- Но вы же можете обратиться в суд.

- Можем обратиться в суд за расформированием ИКМО. Но ИКМО не расформировываются в период избирательной кампании. Они всё равно досидят, и только после вступит в силу решение о расформировании. Дальше что? Мы формируем новое ИКМО. У нас 8 человек: 4 партийных, там темные лошадки, мы их не знаем, 4 должны мы назначить. Столько людей у нас нет. Вот кого назначать? Вот тот будет хорошо работать или он от кого-то прибежал? Кого мы предлагаем к назначению, мы, по сути дела, не знаем. Потом, у нас масса вариантов, когда муниципальные советы не прислушиваются к нашим рекомендациям, хотя должны были это сделать. Прекрасный пример – Владимирский округ и, по-моему, Комендантский аэродром, когда без участия Горизбиркома сформировали комиссии. Мы там имеем скандалы? Имеем скандалы. Где-то мы должны признать, что мы сами недостаточно хорошо выбирали кадры. Когда назначали или предлагали к назначению людей, которые оказались, с нашей точки зрения, неприемлемыми для избирательной системы. Здесь доля вины Горизбиркома, безусловно, есть.

- Но основная проблема в том, что ИКМО действует в интересах местной власти?

- Что ИКМО зачастую действует в интересах муниципального образования, конкретно – действующих депутатов муниципального образования, местных администраций.

- Есть мнение, что некоторые ИКМО действуют и в интересах администраций районов или вышестоящих политиков...

- Такое я тоже допускаю. Но, я считаю, что в чьих бы интересах они не действовали, центр по принятию решений в рамках законодательства и избирательного права должен быть в одном месте – здесь в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

- То есть, если вместо ИКМО будут ТИКи, то никакие районные администрации и политики не смогут влиять на муниципальные выборы?

- Я в этом уверен. Политиков в городе много, может быть даже больше, чем нужно, а Горизбирком один. Будут с одной стороны давить, будут с другой стороны давить, а комиссия решит по закону. Нас 14 человек: у нас представители политпартий, у нас люди совершенно разные с разным мнением. Да, у всех разные связи, у всех разный жизненный путь. Но это один человек, а в целом – комиссия. Сегодня с [членом ГИК от «Яблока» Ольгой] Покровской разговаривал, она говорит: «Нет претензий к Горизбиркому». Это «Яблоко» говорит. В Telegram-каналах пишут: «все они мерзавцы, подонки»…. Ну пишут, ну что поделать. В любом случае, избирательная комиссия это тот орган, который всегда и везде будет подвергаться критике в Российской Федерации.

- Очень много проблем было в Петроградском районе. Ряд политиков не раз заявляли, что местные ИКМО действуют в интересах спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Аналогичные заявления касались Фрунзенского района, где ИКМО обвиняют в лоббировании интересов депутата Государственной Думы Михаила Романова. С таким влиянием как-то можно справиться?

- С этим никак нельзя справиться. Возьмем тот же Верховный суд США, где часть судей назначаются по предложению президента, и они совершенно точно действуют, в том числе, и в интересах президента, хотя для них важнее должен быть закон. Так и здесь. Справиться, естественно, нельзя. На муниципальных выборах у нас всегда есть где-то чей-то брат, друг, сват и так далее. И есть популярные районные фигуры, иногда и не политики. Комиссии, естественно, всегда находятся под влиянием этих людей. Людей много, это не один, допустим, как вы говорите, Макаров, это «коллективный Макаров». Действительно, я не исключаю, что на некоторые комиссии оказывается давление. Такое тоже у нас случается и случалось. И вопрос только в том, что комиссия поддается этому давлению или не поддается, работает по закону или пытается как-то обойти. Я вижу много комиссий, на которые явно давят, но которые путем проведения «итальянской забастовки» принимают откровенно идиотские решения, понимая, что их отменит Горизбирком. Такие случаи тоже есть. Но, в общем и целом, конечно, не будет ИКМО – не будет проблем.

- Давайте перейдем к более конкретным историям. Недавно Горизбирком снял с должности председателя ТИК №29 Динэ Серебренникову. С чем связана поспешность принятия такого решения?

- Ещё раз: я не куратор Фрунзенского района. Но, знаете, многие, с кем я общался, председатели территориальных комиссий поддержали это решение Горизбиркома. Сказали: «Это действительно был председатель, который меньше всех интересовался тем, что происходит». У них есть свой чат, они постоянно советуются друг с другом, а этот человек единственный, который никак не интересовался. Во-вторых, я не был сторонником её назначения председателем ТИКа. Я считаю, что председателем территориальной избирательной комиссии может быть исключительно тот человек, который хотя бы один раз побыл членом участковой комиссии. Это моё личное мнение. Только поработав членом участковой комиссии, понимая, как это всё там происходит, можно руководить ТИК. Когда человека просто взяли и сказали: «На, рули!», отсюда и ошибки, и отмены решений. Я не следил, но как было сказано, 25 или 50 решений мы отменили этого ТИК. Это много.

Поспешно – не поспешно… Я считаю, что, если проблема назрела, то лучше её решить заранее и не ждать, когда она уже начнет загнивать, потому что начнет вонять очень сильно. В-третьих, нельзя допускать ангажированности председателей ТИКов. Председатель территориальной избирательной комиссии должен слушаться только городскую избирательную комиссию. Не председателя городской комиссии, не секретаря, не зама, а именно городскую избирательную комиссию. Если возникает ситуация, когда председатель ТИКа начинает слушать кого-то ещё, то, безусловно, тут же возникают конфликты. Потом же пошла информация, что, оказывается, это мы такие гады: вышли к ней с непристойным предложением, она гневно отказалась, и поэтому её уволили. Круто вообще, очень здорово! У нас здесь есть в Горизбиркоме официально объявленные черти. Я один из них. Я официально объявленный черт.

- Также проблемы коснулись ТИК №22. Горизбирком собирается снимать председателя этой территориальной комиссии?

- Пока не собираемся. Действительно, он допускал ошибки, но мы отменяли решения, и он исполнял. Он приходил, и было видно, что человек не ангажирован, он искренне убежден в том, что он действовал правильно. Человеку свойственно ошибаться. Когда видно, что откровенно левое решение, что кто-то попросил, кто-то заставил, то да: сразу можем сказать: «Иди-ка ты, дорогой, на улицу, нам такие не нужны». А когда искренне человек убежден и искренне заблуждается, увольнять, наверно, не надо пока. Посмотрим.

- Продолжаются скандалы вокруг ИКМО «Екатерингофский». Снять с должности председателя вы не можете, а какие действия можете предпринять?

- Надувать щеки, сдвигать брови и грозить пальцем. Я говорю про то, на что мы действительно имеем право. А дальше будем смотреть. ЦИК обещал нам дать какие-то свои предложения, как поступать с такими. Если придумают, слава богу, мы с удовольствием послушаем и сделаем так, как они скажут. В том числе и по «Екатерингофскому».

- В начале кампании корреспондент ЗАКС.Ру устроился в «фейковую» очередь в ИКМО «Гагаринское», к которой причастен и председатель муниципальной комиссии. После публикации материала, Горизбирком обратился в прокуратуру. Ведомство что-то ответило? Какое продолжение сейчас у этой истории?

- Пока ничего нет, никакого ответа. Вы знаете, что туда ездили и представители Центральной избирательной комиссии, и городской избирательной комиссии. Во многие ИКМО приезжали и ЦИК, и Горизбирком и стояли перед закрытыми дверьми. Но на закрытую дверь в суд не подать. Не думайте, что мы сидим тут и дурака валяем. Нет, на карандашик берутся все ИКМО, которые допускали нарушения. Разберемся, разными способами. Без физического насилия, сразу говорю.

- Также проблемы были с ИКМО «Сергиевское», куда потенциальные кандидаты так и не смогли попасть, чтобы сдать документы. В итоге не было и скандальных отказов в регистрации, и судов. Получается, что это самая выигрышная тактика – просто не пустить к себе оппозиционных кандидатов?

- Да, но не новая. Сейчас поутихло, очень мало уже нареканий на «Сергиевское», но такое было – мы фиксировали. Тут же возникает следующая проблема. Многие ИКМО не пускали кандидатов, были случаи, когда скрывали факт назначения выборов, мы в этом случае продлевали период выдвижения кандидатов. Но здесь есть юридическая ловушка, потому что период выдвижения установлен законом – 20 дней – и начинается со дня следующего за днем опубликования решения. То есть формально мы действовали для защиты кандидатов и избирателей, но кто-то потом подавал в суд и говорил, что это всё незаконно. Но здесь мы делали все вплоть до увеличения времени работы. Мы рассматривали жалобы, и обязывали ИКМО принимать документы.

- Как все же планируете наказывать ИКМО, с которыми связаны скандалы на текущих выборах?

- Привлекать к административной ответственности, что влечет утрату членства в комиссии. Это будет после выборов. Сейчас, прямо скажу, физически с этим не справимся, даже если очень захотим. Знаете, сколько у нас человек работает в юридическом управлении? Четыре. Три тысячи жалоб, делим на четыре – вот нагрузка на юристов. Поэтому мы дождемся уже окончания избирательной кампании и после этого 100% примем меры.

- Максимальное наказание – исключение из комиссии?

- С нашей стороны – да. Если компетентные органы установят, что имело место уголовное преступление, воспрепятствование осуществлению избирательных прав и так далее, то может быть уголовка. Здесь здорово ЦИК помогает, поскольку он постоянно мониторит ситуацию с заявлениями, с которыми мы обращались и в Следственный комитет, и в прокуратуру. Я думаю, что как только состоится голосование 8 сентября, числа с 15-го Центризбирком начнет уже трясти Следственный комитет и прокуратуру как грушу, чтобы добиться от них конкретных результатов: либо возбуждайте дело, либо пишите обоснованный отказ.

- К следующим муниципальным выборам получится решить все проблемы? Ликвидировать ИКМО?

- Тут думать нельзя. У нас Россия – страна с непредсказуемым не то что будущим, но и прошлым. Но я в это верю. Вот в бога не верю, а в то, что удастся избавиться от ИКМО – верю. Поскольку это логичный шаг, экономичный шаг и, в принципе, всем выгодный. Он выгоден и государству, и обществу.

Беседовала София Саттарова / фото: пресс-служба СПбИК, Михаил Масленников

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