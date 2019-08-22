"Мосгортранс" и "Автомобильные дороги" не предоставили в суде доказательств убытков, причиненных им оппозицией

Сегодня, 22 августа, в Коптевском райсуде Москвы прошло предварительное заседание по иску столичных ГБУ "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги" к "организаторам" протестов 27 июля. Предприятия желают получить с оппозиционеров 13 млн рублей за убытки, якобы причиненные им демонстрантами.

Как пишет "МБХ медиа", спустя некоторое время после дискуссии между ответчиком и истцом, судья потребовал, чтобы последний предоставил ему хоть какие-нибудь доказательства нанесённого ущерба. Однако представители ГБУ сделать этого не смогли.

"Понятно, хотим 1,2 млн, а документы потом предоставим. Смысл собираться? Друг на друга посмотреть?", - поинтересовался судья.

Аналогичная ситуация произошла и в беседе с "Автомобильными дорогами". Судья попросил предъявить доказательства, что урон был нанесен дорожному покрытию и газонам демонстрантами именно во время акции.

"Ну повреждения появились после акции", - ответил на это представитель госучреждения. Судья возразил, заявив, что на Садово-Кудринской улице нет газона, ущерб которому якобы нанесли участники мероприятия. "Там есть и деревья. Где деревья - там и газон", - парировал истец, пообещав позднее предъявить видео, записанное камерами наружного наблюдения 27 июля.

Адвокат Сергей Бадамшин ходатайствовал о прекращении дел. На данный момент идет разбирательство о "массовых беспорядках", поэтому в рамках этого дела придется допросить его фигурантов, что противоречит букве закона.

В итоге иск "Мосгортранса" рассмотрят 10 сентября, а "Автомобильных дорог" - 11 сентября.

Сегодня стали известно, что исковые претензии к оппозиционерам имеет и московский метрополитен.