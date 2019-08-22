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18:24

Песков об идее Трампа купить Гренландию: Мы таким международным шопингом не занимаемся

фото ЗакС политика Песков об идее Трампа купить Гренландию: Мы таким международным шопингом не занимаемся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать идею президента США Дональда Трампа купить у Дании остров Гренландия, передает «Интерфакс».

«Это не наше дело. Мы таким международным шопингом не занимаемся», - сказал Песков.

По его словам, между сторонами обсуждения пробежала черная кошка, но вмешиваться в этот вопрос Кремль не планирует. Не стал комментировать Песков и вопрос об отношении Москвы к спору на фоне обострения борьбы за ресурсы Арктики.

«Я лишь скажу, что Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф. Есть определенные успехи. Эта работа продолжается, она абсолютно легитимна, соответствует международному праву», - сказал Песков.

Идею получить Гренландию во владение США Трамп высказал в середине августа. Власти Дании отреагировали на это резко негативно. После этого Трамп отложил визит в Данию на неопределенный срок, что датские политики сочли оскорбление.

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20:23    
19:59 Ваши сексуальные фантазии мало кому могут быть интересны. Разве что, вашему психиатру. Он уже, вероятно, по вам диссертацию написал, о клинических случаях сексуальной психопатологии и паранойяльного бреда на почве сверхценной идеи ксенофобии и политической агрессии.

19:59    
Дания-это мерзкое скопище сексуальных извращенцев, потому не будем её брать в состав России! Да и говорить они нормально не умеют, изрыгая звуки из кишечника!

19:11    
18:33 Граждане РФ могут только мечтать, причём без особой надежды, о том уровне доходов, социальных стандартов и условий жизни, который имеют датчане. Только дурак может предлагать оккупировать российскими войсками страну, входящую в НАТО.

18:33    
А что бы России всю Данию без Гренландии не прикупить или просто присоединить? Дания карликовая, потому недорого стоит! А Гренландию пусть америкосы забирают! Забирайте!!!

18:33    
ЛУЧШЕ НАХАЛЯВУ

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