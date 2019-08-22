Таксомоторная компания тоже хочет засудить столичных оппозиционеров

Московская компания "М Такси коммуникации" обратилась с тремя исками в Тушинский райсуд, желая, среди прочих, взыскать убытки, якобы причиненными ей столичными оппозиционерами на акциях 27 июля, 3 и 10 августа. Ответчиками выступают незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев.

Общая сумма исков - 800 тысяч рублей, поделилась с "Интерфаксом" пресс-секретарь суда Марина Свиридова. Таксомоторная компания, по её словам, "просит взыскать убытки от простоя транспортных средств".

Таким образом, к "организаторам" столичных протестов подано уже семь исков о возмещении материального ущерба: от ГБУ "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги", Московского метрополитена, ресторана "Армения".