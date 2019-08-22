Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:49

Суд оставил иск метрополитена Москвы к оппозиционерам без движения из-за недочетов

фото ЗакС политика Суд оставил иск метрополитена Москвы к оппозиционерам без движения из-за недочетов

Коптевский суд Москвы оставил без движения иск ГУП «Московский метрополитен» к организаторам митингов за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, передает «Интерфакс».

Суд нашел в иске недостатки, какие именно – не уточняется. Истец должен устранить их до 30 сентября.

О подаче иска метрополитена к кандидатам стало известно 22 августа. Истец требует взыскать убытки в размере 53 642 рубля и 20 копеек.

Всего к организаторам протестов подано уже семь подобных исков о возмещении ущерба, в том числе – от от ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторана «Армения» и таксомоторной компании «М Такси коммуникации».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:55 Смольный нашёл новый участок под храм, который должен был появиться в парке Малиновка

20:35 Суд не стал продлевать арест Навальному из-за его вынужденной госпитализации

20:25 "No comments": Художник "вывесил" на Миллионной российский флаг в виде тюремной решетки

20:15 РБК: Москва и Киев согласились на обмен заключенными по схеме "33 на 33"

19:50 На Мытнинской открылся обновленный по проекту петербурженки сквер

19:30 Школьникам привьют основы сексуального воспитания и расскажут о вреде наркотиков   2

19:07 Муниципал: Защитники прав избирателей подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов в мундепы

19:01 Президент Финляндии поделился, о чем дискутировал с Путиным во время застолья

18:55 В Купчино закончилось время «Ч»

18:49 Суд оставил иск метрополитена Москвы к оппозиционерам без движения из-за недочетов

18:25 Таксомоторная компания тоже хочет засудить столичных оппозиционеров

18:24 Песков об идее Трампа купить Гренландию: Мы таким международным шопингом не занимаемся   5

18:15 "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги" не предоставили в суде доказательств убытков, причиненных им оппозицией

18:00 Студенты хотят провести в Москве митинг против политического давления на вузы и учащихся   6

17:35 Муниципал: Дмитриева обратилась в прокуратуру по факту отказа СК заводить дело на избившего кандидатку в мундепы "Ульянки" полицейского

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru