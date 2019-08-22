В Купчино закончилось время «Ч»

Выборы в муниципальном образовании «Купчино», похоже, уже закончились для главы муниципалитета Михаила Черепанова и пяти человек из его команды. Руководство петербургской «Единой России» за две с половиной недели до дня голосования аннулировало их выдвижение. Депутат Госдумы Михаил Романов сообщил ЗАКС.Ру, что решение было принято по совокупности нескольких нарушений кандидатов.

Предложение президиума регионального политсовета единороссов снять с выборов главу МО «Купчино» Михаила Черепанова, депутатов Юрия Трубицына и Елену Фомину, а также близких им Антона Лосева, Романа Денисенко, Елену Радзиевскую поступило в Территориальную избирательную комиссию № 23 вечером 21 августа, прямо перед началом заседания. Вопрос включили в повестку и, рассмотрев, аннулировали регистрацию кандидатов.

Формально снять с выборов Черепанова и компанию руководство городской ячейки единороссов решило за дискредитацию партии. Глава Купчино в предвыборный период мелькал на страницах муниципальной газеты, поздравляя жителей округа с праздниками. Это в «Единой России» сочли за использование преимущества должностного положения. Отметим, что три из шести снятых кандидатов в муниципальном совете вообще не заседают.

Если это так, то партийному руководству следует обратить внимание и на периодику других муниципалитетов. Например, в июльском номере газеты «У нас в Светлановском» глава МО «Светлановское» и кандидат в местные депутаты от «Единой России» Анатолий Кораблев опубликовал свое письмо к врио губернатора Петербурга Александру Беглову, в котором просит создать школу искусств на месте очередного объекта уплотнительной застройки. На 2 и 3 страницах августовского номера газеты «Выборгские вести. МО Сосновское» депутаты совета МО «Сосновское» хвастались успехами в благоустройстве муниципалитета. Большинство из них, в том числе глава совета Светлана Загородникова, были выдвинуты «Единой Россией» для участия в выборах в новый созыв. Поздравлениям от лица кандидатов-единороссов, занимающих должностные позиции, в муниципальной периодике летнего периода вообще нет числа.

Но пока партия продемонстрировала бдительность только в отношении купчинского главы, известного, мягко говоря, непростыми отношениями с руководителем петербургских единороссов Вячеславом Макаровым.

Политическая карьера Черепанова шла вверх с 2011 года, когда его по спискам «Единой России» избрали в муниципальный совет Красненькой речки. Совместно с Валентиной Матвиенко, которой мандат нужен был, чтобы попасть в Совет Федерации. В следующем году рядовой муниципальный депутат стал членом политсовета петербургских единороссов, а еще через год возглавил региональное отделение «Молодой Гвардии». После двух лет руководства петербургскими молодогвардейцами, Черепанов пошел на повышение и возглавил МГЕР по Северо-Западному федеральному округу.

К этому времени он уже был депутатом муниципального совета МО «Купчино», куда избрался в сентябре 2014 года вместе со своей командой. Менее чем через два года Черепанов возглавил муниципалитет, после того как ранее руководивший МО Юрий Трубицын ушел в отставку. По законам жанра, стремительный взлет Черепанова осенью 2016 года должен был привести его в ЗакС. Но этого не произошло. В 15-м территориальном округе, к которому относится МО «Купчино», партия выставила не амбициозного молодогвардейца, а пенсионера Бориса Ивченко, прославившегося судебными исками к телеканалу «Дождь». Говорят, что это стало поводом для конфликта между Черепановым и спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

Особо ярко конфликт проявил себя во второй половине 2017 года, когда глава МО «Купчино», готовясь к следующим муниципальным выборам, боролся с лояльными Макарову членами Горизбиркома за возможность провести в избирательную комиссию муниципального образования своих людей. Полномочия ИКМО позже передали в ТИК № 23, а Черепанов по итогу противостояния партийному начальству лишился сразу нескольких должностей. 8 декабря его убрали из политсовета петербургского ЕдРа, а 11 декабря лишили постов в «Молодой Гвардии».

Тем не менее, летом 2019 года действующий глава муниципалитета пошел на новые выборы купчинских депутатов при поддержке «Единой России». Во время июньской конференции петербургских единороссов по выдвижению кандидатов от делегатов требовалось проголосовать за победителей внутрипартийных праймериз. Подавляющее большинство выдвиженцев участники конференции поддержали единоглассно. Только Черепанов, Лосев и Денисенко получили по 3 голоса «против» - даже во время формальной процедуры отдельные партийцы продемонстрировали особое к ним отношение.

Двадцатка кандидатов «Единой России» в МО «Купчино», по данным ЗАКС.Ру, была сформирована из людей, близких действующему главе МО (6 человек), лидеру фракции единороссов в Заксобрании Александру Тетердинко (7 человек) и депутату Госдумы от юго-востока Петербурга Михаилу Романову (7 человек). Патроны этих команд, вероятно, готовились бороться не только с оппозицией, но и между собой. ЗАКС.Ру рассказывал, как в июле кандидаты от партии «Родина», связанные с единороссами, требовали через суд снять с выборов оппозиционеров и отдельных представителей «Единой России». Ни один из этих исков не был удовлетворен. Издание Znak.com привело слова анонимного источника в партии, утверждающего, что Черепанова сняли с выборов из-за «спойлеров», которых он выставил против согласованных единороссами кандидатов, и отказа снять этих людей с предвыборной гонки.

Депутат Госдумы Михаил Романов подтвердил ЗАКС.Ру, что связанных с главой МО «Купчино» «спойлеров» в партии обсуждали и даже выносили Черепанову предупреждение.

- После этих фактов (обращений в суд с требованием снять с выборов в Купчино единороссов – прим. ЗАКС.Ру) выносились предупреждения. Решение уже было принято по итогу кучи нарушений. Последней каплей было использование административного ресурса, - отметил Романов.

Связаться с Черепановым ни по телефону, ни по электронной почте ЗАКС.Ру не удалось. На его сайте спустя почти сутки после решения ТИК № 23 о снятии его команды с выборов не появилось никаких заявлений, а в официальной группе «ВКонтакте» - только новость о поручении врио губернатора Петербурга Александра Беглова организовать в городских парках скворечники.

Сергей Еремеев

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