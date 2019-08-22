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19:01

Президент Финляндии поделился, о чем дискутировал с Путиным во время застолья

фото ЗакС политика Президент Финляндии поделился, о чем дискутировал с Путиным во время застолья

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказам местным СМИ о беседах, которые он вел со своим визави Владимиром Путиным 21 августа на острове Суоменлинна, куда лидеры переместились по завершении официальной части приёма для того, чтобы отобедать.

По словам Ниинистё, сначала разговоры придерживались формального "русла", однако позднее главы государства - уже в личной беседе - "разоткровенничались", пообщавшись до позднего вечера. 

В частности, речь зашла и о ситуации на Украине. Ниинистё утверждает, что диалог получился "очень открытым". Впрочем, каких-либо деталей дискуссии он не предоставил.

Также национальные лидеры обсудили опыт обращения с бытовыми отходами: Ниинистё напомним, что Финляндия уже давно предлагает России свою в этом помощь.

Накануне, 21 августа, Путин приехал в Хельсинки с деловым визитом. Его встретили местные пророссийские активисты, организовавшие несколько протестных акций в качестве приветствия.

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