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Муниципал

19:07

Защитники прав избирателей подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика Защитники прав избирателей подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов в мундепы

Движение в защиту прав избирателей «Голос» проанализировало муниципальную кампанию в Петербурге. Итоговый доклад организация представила на пресс-конференции в «Росбалте» 22 августа. 

Координатор движения Наталья Менькова сообщила, что в Петербурге проявилась всероссийская тенденция к увеличению количества самовыдвиженцев. На выборах 2019 года число самовыдвиженцев превысило число представителей какой-либо партии: 1670 зарегистрированных кандидатов-самовыдвиженцев, следует из доклада «Голоса». Однако, движение не учитывало количество представителей «Единой России», которые пошли как самовыдвиженцы, рассказала Менькова. Он добавила, что организация проводила анализ по данным ГАС «Выборы», а там указывается субъект выдвижения, но не партийная принадлежность.

- Самовыдвиженцев мы не делили, потому что очень тяжело проводить расследование. Там порядка 7 тысяч человек. Понять, кто они и с кем связаны [сложно]. В маленьком муниципалитете ещё можно, в большом городе, к сожалению, это очень большой объем информации. Но это подтверждает то, что партийный бренд становится токсичным. В данном случае токсичным становится бренд «Единой России», - заявила координатор «Голоса».

Также в докладе движения отмечается, что система муниципальных избирательных комиссий в Петербурге продемонстрировала склонность к самоуправству, которое нарушает закон и избирательные права граждан. В частности, избирательные комиссии муниципальных образований скрывали назначение выборов, создание очередей и других помех при выдвижении.

Участник региональной экспертной группы движения «Голос» Максим Ястребов сообщил о рейтинге муниципальных образований, где самый низкий «проходной бал» - количество кандидатов на один депутатский мандат. Первое место в топе заняло МО «Поселок Ушково», затем идут образования «Красненькая речка», «Поселок Смолячково», «Поселок Серово», «Ржевка», «Княжево», «Поселок Тярлево», «Петровский» и «Чкаловское». При этом, четыре из этих МО выборы назначили тайно: Красненькая речка, Ржевка, Петровский и Чкаловское.

В этих же муниципальных образованиях самый высокий процент по отказам в регистрации, рассказал Ястребов. Он уточнил, что лидер – Чкаловское, где 65% отказов. Следом идут Ржевка, Шушары и Лисий Нос: 59,09%, 54,55% и 53,13% соответственно. При этом, средний показатель по городу – чуть менее 25%, добавил эксперт.

- В любом случае, можно сказать, что это довольно высокие цифры. Практически четверть кандидатов, которые подавали заявления на регистрацию, получили отказ, - сообщил Ястребов.

Помимо этого, «Голос» учитывал в анализе соотношение числа избирателей округа и мандатов и возникающие у кандидатов сложности при регистрации. При объединении всех показателей в одну таблицу и разбивании по округам Законодательного собрания, данные собираются в понятную картину, отметила Менькова. 

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- Все показатели сведены и определено, какие муниципалитеты, в каком округе ЗакСа или Госдумы есть. И как только начинаешь линию сравнений выводить, понимаешь, что все связи, которые на первый взгляд абсолютно бессмысленные, выстраиваются в четкую картинку. Абсолютный лидер, я думаю, здесь не открытие, третий округ заксовский с избранным от этого округа депутатом Вячеславом Серафимовичем Макаровым. Абсолютный рейтинг по всем показателям, - сообщила координатор движения.

Влиятельные региональные политики рассматривают муниципальные выборы 2019 года в контексте выборов в Законодательное собрание в 2021 году, добавила Менькова. По ее мнению, негласно кампания по следующим выборам в ЗакС уже началась. 

София Саттарова


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