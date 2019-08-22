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19:30

Школьникам привьют основы сексуального воспитания и расскажут о вреде наркотиков

фото ЗакС политика Школьникам привьют основы сексуального воспитания и расскажут о вреде наркотиков

В рамках пилотного исследования в некоторых российских школах начиная с 1 сентября преподаватели начнут рассказывать детям с 3-го по 11 классы о вреде употребления наркотиков и основах сексуального воспитания, поделился с Daily Storm внештатный психиатр Минздрава, руководитель центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского Зураб Кекелидзе.

"Многие родители детям ничего не рассказывают [о сексе]. Особенно девочкам. Подростки должны быть готовы к этому. Речь будет идти о профилактике буллинга, и о „траве“, которую им [школьникам] предлагают в третьем-четвертом классе. Речь будет идти о том, что это отрава, и она опасна. Эти вопросы будут рассматриваться поэтапно, чтоб дети имели представление", - уточнил аспекты новой дисциплины Кекелидзе.

В качестве наглядного примера для просвещения в Минздраве был разработан соответствующий учебник. Глава ведомства Вероника Скворцова лично принимала участие в его создании и корректировке. Литература поступил в распоряжение ряда российских школ уже этой осенью.

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20:31    
19:49 Вы - живое доказательство того, что нравственная стерильность приводит к потере иммунитета при столкновении с реальной жизнью и бесконтрольному размножению самых тяжёлых психических отклонений в голове стерилизованного.

19:49    
Привьют основы и школы захлестнёт детский сексуальный разврат!!! В советское время никакого секспросвещения не было, а дети из школы выходили нравственно чистыми и светлыми...Кто не верит, то спросите про это своих родителей и бабушек!

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