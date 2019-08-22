Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:50

На Мытнинской открылся обновленный по проекту петербурженки сквер

фото ЗакС политика На Мытнинской открылся обновленный по проекту петербурженки сквер

Руководитель комитета по благоустройству Владимир Рублевский в компании с жительницей Центрального района Екатериной Кудрявцевой приняли участие в церемонии открытия обновленного сквера на пересечении Мытнинской и 8-Советской улиц. Проект, предложенный петербурженкой, ранее был признан победителем в рамках программы "Твой бюджет".

"Сквер был не в лучшем состоянии, жители обоснованно на это жаловались. Но благодаря неравнодушию Екатерины и труду садовников зеленый участок совершенно преобразился", - сообщил Рублевский представителям СМИ.

В числе проделанных работ - благоустройство дорожек (мощение), облагораживание газонов, посадка новых деревьев и кустарников. В элементах декора садовники использовали также некоторые разновидности злаковых культур.

Также в сквере появились кресла, спроектированные по индивидуальному дизайну, скамейки, велопарковка, и некая деталь, которая, по задумке автора, должна играть роль атрибута детской площадки.

Кудявцева уведомила СМИ, что проделанными работами она довольна.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:55 Смольный нашёл новый участок под храм, который должен был появиться в парке Малиновка

20:35 Суд не стал продлевать арест Навальному из-за его вынужденной госпитализации

20:25 "No comments": Художник "вывесил" на Миллионной российский флаг в виде тюремной решетки

20:15 РБК: Москва и Киев согласились на обмен заключенными по схеме "33 на 33"

19:50 На Мытнинской открылся обновленный по проекту петербурженки сквер

19:30 Школьникам привьют основы сексуального воспитания и расскажут о вреде наркотиков   2

19:07 Муниципал: Защитники прав избирателей подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов в мундепы

19:01 Президент Финляндии поделился, о чем дискутировал с Путиным во время застолья

18:55 В Купчино закончилось время «Ч»

18:49 Суд оставил иск метрополитена Москвы к оппозиционерам без движения из-за недочетов

18:25 Таксомоторная компания тоже хочет засудить столичных оппозиционеров

18:24 Песков об идее Трампа купить Гренландию: Мы таким международным шопингом не занимаемся   5

18:15 "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги" не предоставили в суде доказательств убытков, причиненных им оппозицией

18:00 Студенты хотят провести в Москве митинг против политического давления на вузы и учащихся   6

17:35 Муниципал: Дмитриева обратилась в прокуратуру по факту отказа СК заводить дело на избившего кандидатку в мундепы "Ульянки" полицейского

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru