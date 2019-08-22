На Мытнинской открылся обновленный по проекту петербурженки сквер

Руководитель комитета по благоустройству Владимир Рублевский в компании с жительницей Центрального района Екатериной Кудрявцевой приняли участие в церемонии открытия обновленного сквера на пересечении Мытнинской и 8-Советской улиц. Проект, предложенный петербурженкой, ранее был признан победителем в рамках программы "Твой бюджет".

"Сквер был не в лучшем состоянии, жители обоснованно на это жаловались. Но благодаря неравнодушию Екатерины и труду садовников зеленый участок совершенно преобразился", - сообщил Рублевский представителям СМИ.

В числе проделанных работ - благоустройство дорожек (мощение), облагораживание газонов, посадка новых деревьев и кустарников. В элементах декора садовники использовали также некоторые разновидности злаковых культур.

Также в сквере появились кресла, спроектированные по индивидуальному дизайну, скамейки, велопарковка, и некая деталь, которая, по задумке автора, должна играть роль атрибута детской площадки.

Кудявцева уведомила СМИ, что проделанными работами она довольна.

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