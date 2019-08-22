"No comments": Художник "вывесил" на Миллионной российский флаг в виде тюремной решетки

Петербургский художник Константин Бенькович "поздравил" горожан с Днем российского флага, водрузив его на один из флагштоков, расположенных на Миллионной улице. Праздник ежегодно отмечается 22 августа.

Композиция целиком выполнена из металла и по форме своей может напоминать "развевающуюся" тюремную решетку.

Прокомментировал своё творение художник ёмко и лаконично: "No comments".

В ноябре прошлого года на месте убийства политика Бориса Немцова Бенькович установил выполненную из металла композицию, копирующую картину Эдварда Мунка "Крик".