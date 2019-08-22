Суд не стал продлевать арест Навальному из-за его вынужденной госпитализации

Симоновский райсуд Москвы не стал одобрять ходатайство начальника спецприёмника о продлении срока административного аресте оппозиционеру Алексею Навальному на то время, которое он провёл в стенах больницы, информирует "Дождь". Политик, напомним, в конце июля вынужденно пробыл в медучреждении почти сутки.

Завтра, 23 августа, утром у Навального заканчивается срок ареста.

Напомним, политика в очередной раз лишили свободы за публичные призывы к выходу на несанкционированную акцию протеста 27 июля. Вскоре после помещения в изолятор Навальный почувствовал себя плохо. Он и его врачи предположили, что имело место отравление. Тем не менее, медики установили, что отеки и покраснения были следствием проявления аллергии. Через день его выписали, несмотря на протест лечащего врача.