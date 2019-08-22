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22 августа, 23:45

Неизвестный напал на замначальника штаба Навального Ольгу Гусеву

Вечером 22 августа около 23 часов неизвестный напал на заместителя главы регионального штаба Навального Ольгу Гусеву около её дома на Васильевском острове, об этом она сообщила ЗАКС.Ру. 

- Ко мне сразу со спины подбежал какой-то человек в капюшоне, вылил на меня непонятную житкость, по запаху напоминающую помои, попытался толкнуть, - рассказала Гусева.

По её словам, неизвестный скрылся после неудачной попытки толкнуть сотрудницу штаба Навального.  

Ольга Гусева в начале августа была арестована на 6 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Ей вменяли призывы к несогласованной акции.

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Фанат, но больной.

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