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Новости

9:20

Навальный покинул стены спецприемника спустя 30 суток ареста

фото ЗакС политика Навальный покинул стены спецприемника спустя 30 суток ареста

Оппозиционный политик Алексей Навальный вышел из московского спецприёмника №1, в котором отбывал 30 суток административного ареста, информирует "Медиазона". На этот раз его решили не задерживать снова.

Навального в очередной раз лишили свободы за публичные призывы к выходу на несанкционированную акцию протеста 27 июля, инкриминировав ему часть 8 статьи 20.2 КоАП. Вскоре после помещения в изолятор Навальный почувствовал себя плохо. Он и его врачи предположили, что имело место отравление. Тем не менее, медики установили, что отеки и покраснения были следствием проявления аллергии. Через день его выписали, несмотря на протест лечащего врача.

Накануне политика возили в суд, где рассматривалось ходатайство начальника спецприемника о продлении Навальному срока ареста на то количество часов, которое он провел в больнице. Инстанция удовлетворять прошение не стала.

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11:11    
Путина пора увольнять. Пусть Петру 1 поклоняется в свое личное время, а в рабочее читает Конституциию РФ.

11:01    
9:59. Да, ещё бы направить современного Малюту Скуратова в ВШУ, РГГУ, ЕУ, "Эхо", "Дождь" идр. для наведения в них РУССКОГО порядка, как в своё время Иван Грозный направил его в прозападно-сепаратистский Новгород, предательски стремящийся отойти к Польше-Литве вместе с Псковым...

10:32    
Кстати, Сталин никого(!!!), ни одного человека не расстрелял, никому(!!!) голову не отрубил и тд., но его в отличие от Петра-1 антисоветчики и русофобы называют палачом и восхваляют Петра...Несправедливо!

10:23    
9:59. Путин искренне поклоняется Петру-первому, он его безусловный кумир! Но Пётр-первый ЛИЧНО и ПУБЛИЧНО на глазах жён и детей рубил топором головы бунтовщикам-стрельцам на Красной площади...Может и Путину пойти по стопам кумира? И главное есть кому рубить головы: Навальный Яшин, Соболь и тд.

9:59    
За очередные призывы к бунту, массовым беспорядкам Навального скоро снова посадят, но уже надолго, что будет абсолютно справедливо и законно! Лучше бы, конечно, голову ему отрубить, как поступали с бунтовщиками великие русские правители Пётр-1, Екатерина-2, которыми гордится и почитает русский народ!

9:48    
Для 9.33.
Яд так и капает. Смотри, не захлебнись.

9:33    
Зря отпустили! Эта прозападная мразь же продолжит подрывную работу против России!

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