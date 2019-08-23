Навальный покинул стены спецприемника спустя 30 суток ареста

Оппозиционный политик Алексей Навальный вышел из московского спецприёмника №1, в котором отбывал 30 суток административного ареста, информирует "Медиазона". На этот раз его решили не задерживать снова.

Навального в очередной раз лишили свободы за публичные призывы к выходу на несанкционированную акцию протеста 27 июля, инкриминировав ему часть 8 статьи 20.2 КоАП. Вскоре после помещения в изолятор Навальный почувствовал себя плохо. Он и его врачи предположили, что имело место отравление. Тем не менее, медики установили, что отеки и покраснения были следствием проявления аллергии. Через день его выписали, несмотря на протест лечащего врача.

Накануне политика возили в суд, где рассматривалось ходатайство начальника спецприемника о продлении Навальному срока ареста на то количество часов, которое он провел в больнице. Инстанция удовлетворять прошение не стала.