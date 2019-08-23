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Новости

9:46

Сотрудников группы ГАЗ из-за санкций переведут на 4-дневную рабочую неделю

фото ЗакС политика Сотрудников группы ГАЗ из-за санкций переведут на 4-дневную рабочую неделю

Руководство концерна ГАЗ, принадлежащего Олегу Дерипаске, известило своих сотрудников о переводе их на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября текущего года по 20 апреля 2020 года, извещает "Коммерсант"

Работники, трудящиеся на окладе, будут получать жалованье пропорционально отработанному времени, а "сдельщики" - согласно выполненному объему работ. В официальных уведомлениях, которые получили сотрудники ГАЗ, называется причина подобного решения: американские санкции и падение рынка.

В ГАЗе данную информацию подтвердили, заявив, что "по согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы".

В концерне поясняют, что ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта на фоне общей нестабильной макроэкономической ситуации, а также последствия санкционных ограничений могут привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы.

Напомним, активно ратует за введение 4-дневной рабочей недели российский премьер Дмитрий Медведев. В свою очередь россияне восприняли инициативу скептически: среди причин неприятия перехода на четырехдневный график чаще всего граждане называли снижение зарплаты, которое, по их мнению, при таком раскладе будет неминуемым. Еще одна распространенная причина несогласия - возможное снижение объемов производства при сокращении трудодней.

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10:05    
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО авто в России! Настроили массу отвёрточных автозаводов всех мировых марок в России, которые работают лишь на 40% мощности или вообще стоят и закрылись...ГАЗ в той же плачевной ситуации...не то, что в советские времена, когда завод выпускал СОТНИ(!!!) тысяч машин в год, и легковых, и грузовых...

9:56    
Нет слов приличных!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
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