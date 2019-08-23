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10:15

Зарплаты бюджетников достигли целевых показателей "майских указов" лишь в четырех регионах РФ

фото ЗакС политика Зарплаты бюджетников достигли целевых показателей "майских указов" лишь в четырех регионах РФ

В нынешнем году получаемое бюджетниками жалованье соответствует предусмотренным в "майских указах" от 2012 года стандартам только в четырех регионах России, уведомляет РБК, ссылаясь на показатели Росстата.

Этими субъектами РФ являются Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская республика. Во всех остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.

Согласно "майским указам" Владимира Путина, к 2018 году средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников - 200%.

По итогам прошлого года лишь 16 регионов смогли обеспечить такое соотношение по всем категориям работников, а в 2019 году число таких субъектов РФ стало в четыре раза меньше.

Наиболее плохие показатели в сфере образования: например, дошкольные педагоги получают зарплаты согласно указам лишь в 6 регионах их 85.

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