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11:20

Экоактивисты Архангельской области назвали дату единого дня протеста

фото ЗакС политика Экоактивисты Архангельской области назвали дату единого дня протеста

Защищающие станцию Шиес от строительства скандального мусорного полигона активисты объявили 22 сентября единым днем протеста, о чем сообщили в главном своем сообществе в социальных сетях - "Поморье не помойка". В этот день они призывают жителей всех населенных пунктов Архангельской области и республики Коми всеми доступными путями демонстрировать свой "мусорный" протест.

Также они сформулировали перечень четких требований к власть предержащим, без выполнения которых они отказываются покидать ставшую проблемной точку на карте Архангельской области. С учетом отсутствия заверенной разрешительной документациях на руках у застройщика все происходящее они считают незаконным.

В число требований входит отставка губернатора региона Игоря Орлова и всего состава его правительства, прекращение всех административных и уголовных дел в отношении активистов Шиеса,  приостановление возведения экотехнопарка и рекультивация вырубленного на местности леса.

"Первоначально планируемый срок сдачи объекта — февраль 2020 года, и очевидно, что у строителей не получается реализовать задуманное. Полугодовая топливная блокада помогла взять инициативу в руки местных жителей, которые готовы бросить все свои силы на защиту родной земли", - говорится в заявлении.

Борьба за приостановку строительства, регулярно сопровождающаяся физическим насилием, штрафами и административными арестами, ведется уже больше года. На холодное время разбившие у станции палаточный лагерь экозащитники намерены установить вагончики.

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