Другороссам согласовали митинг против свалки в Шиесе: акция состоится 29 августа

Власти Калининского района согласовали митинг против строительства мусорного полигона близ станции Шиес под Архангельском. Заявителем выступила незарегистрированная партия "Другая Россия", мероприятие пройдет на площади Ленина 29 августа.

Партийцы напомнили, что на митинг можно взять с собой плакаты по заявленной теме, однако всяческая предвыборная агитация воспрещается.

Прошлый митинг в поддержку Шиеса состоялся 18 июня. На нем собралось около 700 человек.

"Пока большая часть оппозиции занята выборами, мы продолжаем бороться за русский Север. Тем более,что приближается знаковая дата: к 1 сентября правительства Архангельской области и Москвы должны представить доклад Путину о ситуации в Шиесе с "учетом мнения населения". Покажем им, что мы думаем о мусорном полигоне в Шиесе", - пишут другороссы.

23 июля Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области изучить мнение жителей региона в вопросе возведения новой свалки в Шиесе и до 1 сентября представить ему соответствующий доклад. Незадолго до этого от полигона отогнали стройтехнику, однако позже активисты сообщили, что на территорию строительства приехали машины, выгрузившие бочки с топливом. Поморцы продолжают дежурить на месте.