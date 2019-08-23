Росгвардия потратила 18 млн рублей на чеченские вездеходы

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ приобрела у Российского университета спецназа в Чечне 8 вездеходов-багги "Чаборз М3" за 18,1 млн рублей, уведомляют "Открытые медиа". Каждое транспортное средство обошлось ведомству в 2,2 млн рублей, несмотря на то, что производитель гарантировал не поднимать цены выше 1,5 млн рублей.

"Чаборзы" изготавливают в Гудермесе; на 90% они состоят из отечественных деталей.

Росгвардия оказалась крупнейшим государственным заказчиком вездеходов. Кроме неё, данные ТС потребовались для нужд АО "Курорты Северного Кавказа": 4 багги за 7 млн рублей (каждый - по 1,7 млн) собираются отправить в чеченский горнолыжный курорт "Ведучи".