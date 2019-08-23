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Муниципал

12:27

Горизбирком отозвал в суде своего представителя Березина

фото ЗакС политика Горизбирком отозвал в суде своего представителя Березина

Городская избирательная комиссия 23 августа отозвала доверенность члена ГИК от Партии роста Алексея Березина на право представлять её интересы в качестве ответчика в Горсуде по делу о регистрации 33 "яблочников"  кандидатами в мундепы. 

Перед началом заседания в суд поступил документ, в котором Горизбирком попросил отозвать доверенность Березина как представителя ответчика. 

Член ГИК, ознакомившись с поступившей из комиссии телеграмой, остался в зале суда в качестве слушателя. Суд продолжил рассмотрение дела без его формального участия.

Березин в комментарии ЗАКС.Ру сообщил, что решение об отзыве полномочий принял глава ГИК Виктор Миненко.

По словам члена ГИК от Партии роста, он не знает, по какой причине Горизбирком за несколько часов до заседания суда аннулировал его полномочия.

Ранее Березин, выступая в Горсуде от имени СПбИК и представляя его интересы, попробовал вместе с кандидатами-самовыдвиженцами снять с выборов в МО "Введенский" двух "яблочников", зарегистрированных Горизбиркомом по воле ЦИК. Суд, впрочем, все равно встал на сторону ответчиков.

Елена Владыкина


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