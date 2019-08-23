"Применивший насилие" к силовику во время протеста в Москве демонстрант останется под арестом

Городской суд Москвы решил оставить под арестом участника акции протеста 3 августа, которого обвиняют в применении насилии к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ), передает "МБХ медиа".

На заседании его адвокат Дмитрий Чешков сообщил, что протоколы задерживавших его подзащитного правоохранителей полностью идентичны.

"У меня сложилось мнение, что показания сфабрикованы. В деле есть показания росгвардейцев - у них одинаковые показания. Я считаю, что материал о заключении под стражу был сфабрикован следователем", - сообщил Чешков.

Речь идет о сотрудниках ОМОН Савченко А. Р. и Асташеве К. А. Их допросы продолжались одинаковое время, однако оба текста совпадают дословно и даже содержат одинаковые ошибки.

Ранее Устинова отправили на два месяца в СИЗО. Как считают следователи, мужчина оказал сопротивление при задержании во время протестной акции 3 августа, в результате чего сотрудник Росгвардии якобы заработал вывих плеча.