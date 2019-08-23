Социолог Мария Мацкевич скептически оценила губернаторскую кампанию кандидатов

Социолог Мария Мацкевич, последние месяцы активно занимающаяся общественным проектом "Открытое мнение", за две недели до губернаторских выборов, отметила, что кандидаты ведут кампанию не очень заметно, что помимо плакатов мало что указывает на ее наличие и что с реальными и потенциальными избирателями мало кто работает. Дебаты являют собой, по словам Мацкевич, тоже не слишком интересное и популярное зрелище.

"У меня не складывается впечатления, что каким-то образом, кроме как выделенное время на специальном телеканале, идет какая-то активная интригующая кампания. Вот так, чтобы ко мне обращались как к избирателю, пытались привлечь мое внимание через соцсети, через листовки, через встречи с избирателями на улице, через штабы, которые проводят со мной работу", - заметила ученый в эфире "Эха Петербурга".

В свою очередь, горожане, по ее наблюдениям, мало интересуются выборами и даже плохо знают имена кандидатов. Но это Мацкевич объясняет той причиной, что в общем и целом ситуация в городе их устраивает.

Проект "Открытое мнение", существующий на пожертвования, интересуется у петербуржцев их пожеланиями относительно будущего губернатора и профессионально замеряет и анализирует уровень поддержки каждого из зарегистрированных четырех кандидатов.