Член Общественной палаты обвинил Гудкова в клевете и подал на него в суд

Член Общественной палаты Илья Ремесло, обидевшись на выпады Дмитрия Гудкова, сделанные в его адрес, решил подать на него в суд, обвинив политика в клевете. Информацию он лично подтвердил в беседе с "МБХ медиа".

"Иск касается заявлений Дмитрия Гудкова, что я совершил клевету, когда опубликовал данные о наличии мертвых людей в его подписных листах. Он слово „клевета“ употребил несколько раз, обвинил меня во вранье, то есть в совершении неэтичного поступка, обвинил меня в преступлении, потому что клевета в настоящий момент - уголовно наказуемое деяние", - сообщил Ремесло.

Исковое заявление общественник подал, так как не добился от Гудкова извинений.

"Требования простые: признать недостоверной распространенной Гудковым информацию, что я совершил клевету, когда обнаружил нарушения в подписных листах, обязать опровергнуть данные сведения в его же телеграм-канале и твиттере и взыскать моральный вред, который я оцениваю в размере 500 тысяч рублей", - заключил Ремесло.

По его словам, об иске он не стал заявлять во всеуслышание, так как на данный момент Гудков отбывает административный арест, поэтому никак не смог бы его прокомментировать.

Впрочем, "МБХ медиа" всё же удалось связаться с политиком.

"Сами собирались подавать этот иск, но из-за последних событий не могли. Теперь иск к этому доморощенному некроманту будет точно", - констатировал Гудков.

Мосгоризбирком отказал ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, придравшись к достоверности сданных им подписей избирателей.

Лидера незарегистрированной Партии перемен арестовали 30 июля на 30 суток за повторное нарушение правил проведения уличного мероприятия. Его судили за несогласованную акцию 14 июля в Новопушкинском сквере, вылившуюся в шествие.