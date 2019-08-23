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13:54

Амосов требует большего внимания к проблеме детсадовских сертификатов

фото ЗакС политика Амосов требует большего внимания к проблеме детсадовских сертификатов

Городской бюджет располагает достаточными средствами для того, чтобы уже с нового года начать платить компенсации родителям, чьим детям не нашлось в детских садах, компенсации - "детсадовские сертификаты" - убежден кандидат в губернаторы Михаил Амосов. По его подсчетам, на эти цели требуется 5,25 млрд рублей в год, между тем, как за год адресная инвестиционная программа не была исполнена на целых 29 млрд рублей. С учетом последнего обстоятельства диверсификация бюджета возможна и даже необходима, считает политик. 

"Властные элиты нашего города делают всё, чтобы уйти от обсуждения тех вопросов, которые действительно волнуют петербуржцев, а говорить о готовности решать эти проблемы вообще не приходится", - цитирует его слова пресс-служба.

В ходе ближайших дебатов он обещает сделать особый упор на обозначенной проблеме. Утверждается, что размер сертификата - 150 тысяч рублей и что нуждаются в нем 35 тысяч детей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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