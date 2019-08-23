Власти Поморья подтвердили, что в организме одного врача присутствуют следы цезия-137

Правительство Архангельской области известило, что московские специалисты, закончившие обследование контактировавших с пострадавшими от взрыва на военном полигоне под Нёноксой работников сферы здравоохранения, не выявили в их организмах "превышения допустимых уровней радиоактивности".

"Применялись приборы МКС СРП-8А, ДКС-96, проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы. По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов", - отмечается в сообщении правительства региона.

При этом власти официально подтвердили, что у одного из врачей в мышечных тканях нашли радиоактивный цезий-137. Однако специалисты уточнили, что он мог попасть туда не в результате контакта с пострадавшими.

"По заключению специалистов, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу", - заявили чиновники.

Напомним, 8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Произошло это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса - предположительно, "Буревестника".

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.

В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые были взяты в Сванховде спустя несколько дней после аварии.