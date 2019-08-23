Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:55

Власти Поморья подтвердили, что в организме одного врача присутствуют следы цезия-137

фото ЗакС политика Власти Поморья подтвердили, что в организме одного врача присутствуют следы цезия-137

Правительство Архангельской области известило, что московские специалисты, закончившие обследование контактировавших с пострадавшими от взрыва на военном полигоне под Нёноксой работников сферы здравоохранения, не выявили в их организмах "превышения допустимых уровней радиоактивности".

"Применялись приборы МКС СРП-8А, ДКС-96, проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы. По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов", - отмечается в сообщении правительства региона. 

При этом власти официально подтвердили, что у одного из врачей в мышечных тканях нашли радиоактивный цезий-137. Однако специалисты уточнили, что он мог попасть туда не в результате контакта с пострадавшими.

"По заключению специалистов, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу", - заявили чиновники.

Напомним, 8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Произошло это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса - предположительно, "Буревестника".

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.

В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые были взяты в Сванховде спустя несколько дней после аварии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:50 Василеостровцев удивил забор на месте "нелегитимного" храма на Мичманской

14:37 Муниципал: Городской суд отменил отказ в регистрации кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

14:22 Столичные казаки побили бездомных у дверей фонда Елизаветы Глинки   3

13:55 Власти Поморья подтвердили, что в организме одного врача присутствуют следы цезия-137

13:54 Амосов требует большего внимания к проблеме детсадовских сертификатов

13:25 Член Общественной палаты обвинил Гудкова в клевете и подал на него в суд   1

13:25 Социолог Мария Мацкевич скептически оценила губернаторскую кампанию кандидатов   2

12:47 Максим Шевченко считает "пытками" повторные задержания политиков у стен спецприемников   2

12:43 Муниципал: Горсуд отказал 33 "яблочникам" в пересмотре регистрации кандидатами в мундепы   1

12:35 "Применивший насилие" к силовику во время протеста в Москве демонстрант останется под арестом   2

12:27 Муниципал: Горизбирком отозвал в суде своего представителя Березина

12:16 Активисты недовольны вырубкой деревьев на Крестовском острове

12:02 Росгвардия потратила 18 млн рублей на чеченские вездеходы

11:56 Волков: Штрафами и исками за митинги власть уподобляется Лукашенко   2

11:35 Другороссам согласовали митинг против свалки в Шиесе: акция состоится 29 августа

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru