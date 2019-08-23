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Новости

14:22

Столичные казаки побили бездомных у дверей фонда Елизаветы Глинки

фото ЗакС политика Столичные казаки побили бездомных у дверей фонда Елизаветы Глинки

В Москве люди, одетые в казачьи одежды, напали на лиц без определенного места жительства, ожидавших открытия офиса фонда "Справедливая помощь доктора Лизы", извещают "Такие дела".

Как рассказала сотрудница организации Ася Еремина, сегодня днем в Пятницком переулке в непосредственной близи к офису казаки, заменяющие пеший патруль, применили силу к бездомным, сидевшим на лавочке, ожидая оказания помощи.

"Внезапно приехали несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах. Они потребовали, чтобы мужчины немедленно ушли, после чего начали буквально поливать их из газовых баллончиков", - поделилась Еремина увиденным.

"Они не представились, закричали, чтобы мы убрались за три секунды, иначе нас будут убивать. Мы не успели ничего понять, как они напали", - сообщил один из пострадавших.

В результате инцидента в больницу попали более четырех человек, некоторые - с сильными ожогами лица.

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14:52    
История повторяется!!! А потом казаки будут удивляться...

14:51    
Казаки - это ОПГ. Посадить гадов!
Собянин развёл этих прихвостней.

14:30    
В шею гнать этих ряженых козаков. Арестовать и посадить по статЬ6е УК.

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