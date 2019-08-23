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14:50

Василеостровцев удивил забор на месте "нелегитимного" храма на Мичманской

фото ЗакС политика Василеостровцев удивил забор на месте "нелегитимного" храма на Мичманской

Петербуржцы, проживающие на Васильевском острове, обнаружили, что вокруг участка по улице Мичманской, 2А, неожиданно появился забор, на котором висит предупреждение, что на месте идёт возведение религиозного объекта - Храма святого великомученика Георгия Победоносца.

Согласно информации на плакате, работы на территории начались ещё 23 июля, а завершатся они 15 октября 2020 года.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, василеостровцы обратились к врио губернатора Александру Беглову на его личной странице "ВКонтакте". В ответ секретариат временного градоначальника известил, что ГАТИ разрешения на строительство не выдавала, следовательно, любые работы на участке - незаконны.

В 2015 году ЗАКС.Ру писал, что Смольный отдал территорию на Мичманской, 2А, под "Приход храма святого великомученика Георгия Победоносца на Васильевском острове". Площадь участка - порядка 7 тысяч кв метров. Кроме храма на нём должен быть разместиться православный центр и воскресная школа.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:05    
Ну, достали, "святые мученики", всё гребут и гребут.

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