В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть имени Рамзана Кадырова

В чеченском городе Шали 23 августа торжественно открыли ставшую самой крупной на территории Европы мечеть имени главы региона Рамзана Кадырова. Непосредственное ее название - "Гордость мусульман", пишет РИА "Новости". Вместимость культового сооружения - не менее 30 тысяч посетителей.

"Прилегающая территория может разместить до 70 тысяч молящихся. Открытие приурочено ко дню рождения первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова", - рассказал советник нынешнего лидера северокавказской республики, Амрудди Эдильгириев.

В день открытия пышного здания в нем провели первую коллективную молитву.

Строительство началось в конце 2012 года. Высота четырех минаретов - 63 метра, а площадь территории, занимаемой мечетью и прилегающей территории с фонтанами составляет более пяти га.