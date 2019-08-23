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Новости

15:16

В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть имени Рамзана Кадырова

фото ЗакС политика В Чечне открылась крупнейшая в Европе мечеть имени Рамзана Кадырова

В чеченском городе Шали 23 августа торжественно открыли ставшую самой крупной на территории Европы мечеть имени главы региона Рамзана Кадырова. Непосредственное ее название - "Гордость мусульман", пишет РИА "Новости". Вместимость культового сооружения - не менее 30 тысяч посетителей.

"Прилегающая территория может разместить до 70 тысяч молящихся. Открытие приурочено ко дню рождения первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова", - рассказал советник нынешнего лидера северокавказской республики, Амрудди Эдильгириев.

В день открытия пышного здания в нем провели первую коллективную молитву.

Строительство началось в конце 2012 года. Высота четырех минаретов - 63 метра, а площадь территории, занимаемой мечетью и прилегающей территории с фонтанами составляет более пяти га.

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16:01    
Чтоб я так жил! А Рамзанка пусть на одну зарплату...

15:42    
вован подал на строительство

15:29   Анатолий  
Во-первых, не в Грозном, а в Шали.
Во-вторых, не в честь Кадырова. а в честь пророка Мухаммеда.

15:18    
А он что уже умер?

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