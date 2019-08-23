Миненко поговорит с кандидатами, протестующими против экстерриториальных участков

В стенах здания Горизбиркома глава ведомства Виктор Миненко 24 августа примет трех кандидатов в губернаторы, недовольных идеей создания экстерриториальных участков: Владимира Бортко, Михаила Амосова и Надежду Тихонову, пишет "Интерфакс".

Встречу инициировала председатель ЦИК Элла Памфилова двумя днями ранее, заметив, что продолжает разделять негативное отношение трех кандидатов к голосованию за петербургского главу в Ленинградской и Псковской областях. Она также рекомендовала, чтобы в дискуссии принял участие городской омбудсмен Александр Шишлов.

"Раз такое единодушное неприятие со стороны трех кандидатов, то надо аргументированно свою позицию им доказать, надо найти совместное решение, которое бы всех устроило", - сказала Памфилова 21 августа.

В Ленинградской области откроется 62 "дачных" участка, в Псковской - 15. На экстерриториальных участках не планируется вести видеонаблюдение - ввиду нехватки средств. Корреспонденты ЗАКС.Ру ранее посетили 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти - нелегкая задача: объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о проведении голосования слышат впервые.

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