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15:50

Миненко поговорит с кандидатами, протестующими против экстерриториальных участков

фото ЗакС политика Миненко поговорит с кандидатами, протестующими против экстерриториальных участков

В стенах здания Горизбиркома глава ведомства Виктор Миненко 24 августа примет трех кандидатов в губернаторы, недовольных идеей создания экстерриториальных участков: Владимира Бортко, Михаила Амосова и Надежду Тихонову, пишет "Интерфакс".

Встречу инициировала председатель ЦИК Элла Памфилова двумя днями ранее, заметив, что продолжает разделять негативное отношение трех кандидатов к голосованию за петербургского главу в Ленинградской и Псковской областях. Она также рекомендовала, чтобы в дискуссии принял участие городской омбудсмен Александр Шишлов.

"Раз такое единодушное неприятие со стороны трех кандидатов, то надо аргументированно свою позицию им доказать, надо найти совместное решение, которое бы всех устроило", - сказала Памфилова 21 августа.

В Ленинградской области откроется 62 "дачных" участка, в Псковской - 15. На экстерриториальных участках не планируется вести видеонаблюдение - ввиду нехватки средств. Корреспонденты ЗАКС.Ру ранее посетили 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти - нелегкая задача: объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о проведении голосования слышат впервые.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16:28    
16.06.
Наши члены избиркомов назначаются единороссами, поэтому, несмотря на то, что зачпстую это учителя, идут на подлог и фальсификацию.
Учитесь у украинцев, не побоялись ндействующего президента, провели выборы и подсчет голосов ЧЕСТНО.

16:21    
Правящую партию во власти надо менять, народ ее давно презирает. Ложь и астраномический уровень коррупции.
Как крысы с тонущего кора[цензура], единороссы, рвущиеся во власть, стали "самовыдвиженцами". Предали свою партию.
Когда народ поймет, что:"Политики и подгузники должны часто менятся. По одной и той же причине" (Марк Твен).
.

16:06    
77 участков ! ! !
 Без наблюдателей, без камер.
Там можно не только губера но и все мировое правительство избрать. Лишь бы бумаги на подброшенные бюллетени хватило.
Люди, да вам на голову реально срут. А вы ни бэ, ни мэ, только кукареку.

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