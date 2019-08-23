Антимонопольщики против того, чтобы образовательные учреждения проводили госзакупки

Рассмотрев одну из "проблемных" госзакупок на поставку жалюзей, осуществленную 601 школой Приморского района, петербургское УФАС укрепилось в том мнении, что школы и детские сады не должны заниматься такого рода вопросами.

Суть в том, что одному из претендентов на разыгрываемый контракт отказали в участии, придравшись в протоколе к одной детали заявки, к которой придираться, согласно антимонопольному законодательству, не следовало.

"Этот факт подтверждает уже не раз высказанное мной мнение, что школы и детские сады самостоятельно не должны заниматься закупочной деятельностью. Их функция учить и воспитывать наших детей. Закупками должны заниматься профессионалы, и городские власти должны решить эту проблему", - отметил руководитель контрольно-надзорного органа Вадим Владимиров.

По предположению чиновника, забракованный УФАС протокол составило некое третье лицо, подставившее таким образом школу, которой в итоге вынесли предписание.