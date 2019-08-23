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16:19

Антимонопольщики против того, чтобы образовательные учреждения проводили госзакупки

фото ЗакС политика Антимонопольщики против того, чтобы образовательные учреждения проводили госзакупки

Рассмотрев одну из "проблемных" госзакупок на поставку жалюзей, осуществленную 601 школой Приморского района, петербургское УФАС укрепилось в том мнении, что школы и детские сады не должны заниматься такого рода вопросами.

Суть в том, что одному из претендентов на разыгрываемый контракт отказали в участии, придравшись в протоколе к одной детали заявки, к которой придираться, согласно антимонопольному законодательству, не следовало.

"Этот факт подтверждает уже не раз высказанное мной мнение, что школы и детские сады самостоятельно не должны заниматься закупочной деятельностью. Их функция учить и воспитывать наших детей. Закупками должны заниматься профессионалы, и городские власти должны решить эту проблему", - отметил руководитель контрольно-надзорного органа Вадим Владимиров.

По предположению чиновника, забракованный УФАС протокол составило некое третье лицо, подставившее таким образом школу, которой в итоге вынесли предписание.

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