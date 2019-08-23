Четырбок ратует за восстановление "варварски" уничтоженного граффити "Крылья дружбы"

Петербургский парламентарий Денис Четырбок уверен: закрашенное представителями "Ленэнерго" граффити "Крылья дружбы", посвященное укреплению отношений между Россией и Сирией, должно быть обязательно восстановлено. Тем более, по словам депутата, что разрешение на его размещение изначально было оформлено на официальном уровне.

Четырбок принимал участие в церемонии открытия художественного объекта, расположенного на территории МО "Красненькая речка" по адресу проспект Маршала Жукова, 20-22.

"По замыслу, открытие граффити в Санкт-Петербурге должно было стать первым этапом реализации проекта народной дипломатии по укреплению связей между Россией и Сирией. Следующим шагом должно было стать открытие точно такого же объекта в Дамаске в рамках российско-сирийского межпарламентского сотрудничества. Тем не менее, окончательная реализация проекта в настоящее время поставлена под угрозу из-за действий администрации Кировского района, которая, абсолютно не разобравшись в важности вопроса, явилась проводником подрыва межнационального согласия. Основываясь лишь на анонимной жалобе, поданной благодаря пресловутому порталу «Наш Санкт-Петербург», районные власти варварски вынесли предписание об уничтожении рисунка", - негодует народный избранник.

С требованием восстановить рисунок он обратился к врио губернатора Александру Беглову, подспудно обратив внимание временного главы города на ряд "наболевших" вопросов о развитии уличного искусства.

"Первое — избирательность подхода к уничтожению граффити: почему какие-то изображения остаются, а какие-то — закрашиваются? Кто принимает такие решения и на каком основании? Уверен, что, прежде чем принимать решение о закрашивании, нужно узнать мнение жителей. А второе — это слепое следование чиновниками анонимным обращениям, которые не соответствуют мнению большинства жителей города", - подытожил Четырбок.

Известие о том, что граффити было закрашено, появилось 19 августа. В "Ленэнерго" в беседе с ЗАКС.Ру сообщили, что рисунок был удален из-за поступившей на него жалобы, оформленной через портал "Наш Санкт-Петербург". Также представитель компании заявил, что размещение объекта на трансформаторной будке согласовано не было.

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