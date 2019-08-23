Думские эсеры выступают резко против возможного перехода на "четырехдневку"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов категорично высказался против идеи перехода на четырехдневную рабочий день, над которой первым предложил своим коллегам подумать премьер-министр Дмитрий Медведев и которая активно обсуждается в СМИ. Политика, среди прочего, возмущает вопиющая, с его точки зрения, непоследовательность правительства, всего один год назад решившегося отодвинуть возраст выхода россиян на пенсию.

"Нас убеждали, что не хватает рабочих рук и люди должны работать дольше. Под эту сурдинку был принят ужасный антинародный закон о повышении пенсионного возраста. А сегодня оказывается, что работать так много и не надо, давайте по четыре дня в неделю трудиться!", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

Помимо своего неприятия инициативы, он выражает искреннее удивление ею. Летний социологический опрос показал, что соотечественники тоже не горят желанием менять привычный жизненный уклад: почти половина респондентов оказалась не готовой к такому повороту событий.