"Вконтакте" недовольна судами против кандидатов в мундепы за репосты

Пресс-служба социальной сети "Вконтакте" высказалась против преследования независимых кандидатов, регистрацию которых избиркомы требуют отменить из-за репостов в соцсети, которые якобы попадают под нарушение закона о предвыборной агитации.

- Правилами VK действительно запрещена неофициальная политическая реклама. Но это ограничение не имеет никакого отношения к записям в личных профилях, где запустить рекламное продвижение невозможно технически, - сообщили в пресс-службе.

Ранее Горсуд отменил решения Выборгского и Смольнинского районных судов, которые отменили регистрацию независимых кандидатов в мундепы из-за репостов во "Вконтакте".