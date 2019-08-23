Дом на улице Константина Заслонова утратил статус культурного памятника КГИОП принял решение снять статус охраняемого культурного памятника с дома Колобова в историческом районе Лиговка, на улице Константина Заслонова, сообщает градозащитное издание "Канонер". Первая экспертиза, постановившая, что здание не полностью отвечает критериям культурно-исторического объекта, была проведена еще в 2016 году по заказу комитета по строительству. Окончательное решение, подкрепленное аналогичными доводами, КГИОП утвердил в последней декаде августа. Постройка трехэтажного здания датируется серединой XIX века. Первоначально дом принадлежал купцу Василию Колобову. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен