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18:05

Беглов вновь не пришел на предвыборные дебаты

фото ЗакС политика Беглов вновь не пришел на предвыборные дебаты

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга 23 августа Александр Беглов не пришел на предвыборные дебаты.

Во время эфира участники губернаторских выборов, Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Владимир Бортко, обсудят социальную политику, здравоохранение и образование. 

Впервые кандидаты в губернаторы встретились на теледебатах 13 августа. Вторые дебаты состоялись 17 августа без участия самовыдвиженца Беглова. В третий раз кандидаты в губернаторы встретились 20 августа.

Ранее штаб Беглова сообщал, что врио губернатора не сможет присутствовать на всех эфирах из-за занятости. Точные даты дебатов, которые пропустит Беглов, не анонсировались. 

 


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19:44    
19:31.Езжайте на ПМЖ в Мухосранск! Там нет тусовок, кортежей, пробок! Из достопримечательностей только одна огромная лужа! Там вам будет хорошо!

19:31     89119672797
Для 18.56.
У Беглова работа такая, быть ВРИО губернатора. И его обязанность заниматься городскими проблемами. Почти год Беглов у руля, город стал нарядней, по восточному радушно принимает различные тусовки чиновников, кортежи высокопоставленных  лиц. Движение перекрывается, могут в будний день и мосты поднять.
Город стоит в пробках. И это власть не волнует.

18:56    
18:42. Он ВРИО губернатора, который отвечает за всю ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5-ти миллионного города! От ЖКХ до культурной жизни итд. Я уверен, что 80% петербуржцев выступят за его интенсивную работу на благо города, чем заниматься пустопорожними и никчемными кандидатами в губеры! Совершенно далёкие и неподготовленные люди для управления нашим любимым городом! Беглову совершенно не о чем с ними дискутировать! Также как Бортко с Бегловым о нюансах киноиндустрии, к примеру...

18:42    
18:36 Без него, как будто, ничего не откроется. Пиар он стяжает на чужих планах.

18:36    
Беглов Питером занимается: 9 новых школ открывает, 3 новых станции метро  итд итп. Некогда ему с балаболами балаболить да и незачем!

18:28    
от капельницы ДАЛЕКО НЕ УЙДЕШЬ

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