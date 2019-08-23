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18:11

Из-за скандала с избиениями зэков в "Крестах-2" уволили трех сотрудников ФСИН

фото ЗакС политика Из-за скандала с избиениями зэков в "Крестах-2" уволили трех сотрудников ФСИН

После обнародования видеозаписей с избиением заключенных в СИЗО "Кресты-2" в Колпино и возникшим скандалом федерального масштаба ФСИН объявила об увольнении трех сотрудников, причастных к этим событиям, и привлечении к административной ответственности еще двадцати человек.

Среди наказанных - как руководители изолятора, так и чиновники из петербургского управления надзорно-карательного ведомства, пишет "Интерфакс".

Дисциплинарные меры стали возможными благодаря проекту Gulagu.net, который опубликовал  фото, видео и заявление, в котором говорилось о существовании нескольких «пресс-хат» в изоляторе. С покровительства и при попустительстве администрации "блатные" арестанты избивали других заключенных. Причиной якобы были неподеленные сигареты.

После этого устами замглавы ФСИН Валерия Максименко было сказано о том, что нарушений в работе СИЗО выявлено «выше крыши». Позже в службе подтвердили факты избиений и вымогательства.

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