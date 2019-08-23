СМИ: ГБУ "Ритуал" заставляет кладбищенских работников идти на концерт в честь Дня флага РФ

Начальство ГБУ "Ритуал" грозится уволить тех сотрудников кладбища, кто не пойдет на грядущий 24 августа митинг-концерт, приуроченный ко Дню российского флага, поделился с "Дождем" один из работников учреждения.

В подтверждение своих слов аноним передал изданию аудиозапись, на которой слышно, как некий мужчина поясняет необходимость присутствия на мероприятии тем, что "это политические вопросы". Голос якобы принадлежит руководителю Рогожского кладбища Владимиру Текутьеву. Он добавляет, что на митинг должны пойти 8 человек от Рогожского кладбища, 14 - от Люблинского, 20 - от Кузьминского и 15 от Введенского. Сделать это следует "в принудительном порядке", в противном случае он грозится написать докладную вышестоящему руководству. По его словам, указание было спущено "сверху".

Собеседник "Дождя" добавил, что таким же образом их заставили прийти и на митинг КПРФ за честные выборы, прошедший 17 августа.

Ранее власти Москвы отказались согласовывать все акции протеста, в том числе и на проспекте Сахарова, так как там 24 августа пройдет митинг-концерт в честь Дня флага РФ.